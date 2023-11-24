Загадкова пневмонія в Китаї: що відомо (відео)

На думку західних вчених, ситуація з пневмонією в Китаї вимагає ретельного моніторингу, проте про сплеск нового глобального захворювання говорити ще зарано.

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На Півночі Китаю зафіксовано спалах так званої недіагностованої пневмонії серед дітей. Водночас хворі не мають кашлю та характерних симптомів цього захворювання. Про це пише ВВС.

З початку цього тижня західні ЗМІ почали повідомляти про хвилю невизначеної пневмонії в дітей на Півночі Китаю, в тому числі і в Пекіні. Місцеві органи охорони здоров’я визнали ситуацію із хворими важкою та кажуть, що не справляються з таким напливом, оскільки тільки на одну лікарню в день припадає приблизно понад сім тисяч дітей, хворих саме на пневмонію.

Як зазначає видання, на це звернула увагу медична онлайн-спільнота ProMED, яка наприкінці 2019 року порушила питання про невідому хворобу, що циркулювала в Ухані та згодом стала причиною пандемії COVID-19. Тож Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) просить Китай надати більше інформації про випадки нового захворювання.

"Офіційний Пекін ситуацію не коментує та намагається пояснити спалах грипоподібних захворювань цієї зими тим, що скасували карантин", — констатує видання.

У зв'язку з цим ВООЗ оприлюднила 23 листопада заяву, в якій закликає Китай надати результати лабораторних досліджень, клінічну й епідеміологічну інформацію про недіагностовані пневмонії дітей на Півночі Китаю.

Після заяви ВООЗ державне інформагентство Китаю Сіньхуа опублікувало статтю про цю хворобу, в якій представники Національної комісії охорони здоров'я заявили, що приділяють велику увагу діагностиці та лікуванню дітей із респіраторними захворюваннями.

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Якою є ситуація нині

У середу, 22 листопада, ВООЗ повідомила, що в Китаї дійсно фіксують потенційно тривожний сплеск респіраторних захворювань і кластерів пневмонії в дітей. Водночас в організації засвідчують, що поки незрозуміло, чи пов'язані пневмонії зі зростанням респіраторних інфекцій, які поширювалися в країні ще з початку жовтня, коли було скасовано карантин, пов’язаний із COVID-19.

Однак західні вчені впевнені, що ситуація вимагає ретельного моніторингу, проте вони не вважають, що сплеск ГРВІ в Китаї є сигналом про початок нового глобального спалаху.

"Ймовірно, у Китаї зараз — сезонні респіраторні інфекції", — вважає доктор Девід Гейманн із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

В інших країнах також спостерігався стрибок ГРВІ, таких як респіраторно-синцитіальний вірус або RSV, після закінчення пандемічних обмежень, додають в організації. Але, на відміну від Китаю, в інших країнах не виявляли недіагностованої пневмонії.

Водночас західні журналісти, як пише ВВС, нагадали, як після спалаху SARS на півдні Китаю у 2002 році офіційні особи Пекіна наказали лікарям ховати пацієнтів, а деяких розвозили на машинах швидкої допомоги, поки вчені ВООЗ відвідували країну. А майже через два десятиліття Китай приховував критичні деталі щодо коронавірусу від агентства охорони здоров’я ООН.

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Нагадаємо, що в Рівненській області зафіксовано перший в Україні випадок зараження новим субваріантом коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола". Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я 7 листопада.

Раніше, 25 жовтня, ЗМІ повідомили, що китайські вчені виявили вісім раніше невідомих вірусів, отриманих від гризунів на острові Хайнань. Дослідження показало, що виявлені патогени мають значні шанси заразити людину в разі їх міжвидового поширення.