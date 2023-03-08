Небезпечні бронхіт та пневмонія. Деякі хвороби у дитинстві збільшують ризик ранньої смерті у старшому віці

Зараження інфекціями нижніх дихальних шляхів у ранньому дитинстві пов'язане з вищим ризиком смерті від респіраторних захворювань у дорослому віці.

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Дослідження, проведене у співпраці з дослідниками з Університетського коледжу Лондона та Університету Лафборо, показало, що діти, у яких розвивалися інфекції нижніх дихальних шляхів (ІНДШ), такі як бронхіт або пневмонія, удвічі частіше передчасно помирають у дорослому віці від респіраторних захворювань. Дослідження показало, що рівень передчасної смерті від респіраторних захворювань становив близько 2% для тих, хто переніс інфекцію нижніх дихальних шляхів у ранньому дитинстві, порівняно з приблизно 1% для тих, хто її не мав. Результати залишилися після поправки на соціально-економічні чинники та статус куріння, пише Loughbrough University.

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Хронічні респіраторні захворювання є серйозною проблемою громадської охорони здоров'я, на їхню частку у 2017 році припало близько 3,9 мільйона смертей, або 7 відсотків усіх смертей у всьому світі. Більшість цих смертей були викликані хронічною обструктивною хворобою легень (ХОЗЛ) — групою захворювань легень, що викликає проблеми з диханням, такі як емфізема та хронічний бронхіт.

Попередні дослідження пов'язували інфекцію нижніх дихальних шляхів у немовлят з розвитком у дорослих порушень функції легень, астми та ХОЗЛ, але було незрозуміло, чи існує зв'язок із передчасною смертю у дорослому віці. Це перше у своєму роді дослідження, проведене протягом 73 років, надає найкращі на сьогодні докази того, що здоров'я органів дихання в ранньому віці впливають на смертність у пізнішому віці.

Отримані дані кидають виклик помилковому уявленню, що смертність дорослих від респіраторних захворювань визначається лише поведінкою у дорослому віці, наприклад, курінням. Дослідники кажуть, що це наголошує на необхідності запобігання респіраторним інфекціям у дітей та покращенню здоров'я дітей за допомогою цілеспрямованих заходів громадської охорони здоров'я та втручань служб охорони здоров'я, таких як вакцинація, покращення умов життя, а також краща діагностика та лікування основних захворювань.

Доктор Джеймс Аллінсон, провідний автор дослідження з Національного інституту серця та легень при Імперському коледжі Лондона, сказав: "Наявні заходи профілактики респіраторних захворювань у дорослих зосереджені в основному на факторах ризику способу життя дорослих, таких як куріння. Зв'язок кожної п'ятої смерті від респіраторних захворювань серед дорослих з поширеними інфекціями, що відбулися багато десятиліть тому в дитинстві, показує необхідність зниження ризику задовго до настання дорослого життя, щоб запобігти збереженню існуючої нерівності щодо здоров'я дорослих, нам необхідно оптимізувати здоров'я дітей, не в останню чергу шляхом вирішення проблеми дитячої бідності. Докази, які свідчать, що хронічні захворювання дорослих виникають у ранньому віці, також допомагають кинути виклик стигматизації, згідно з якою всі випадки смерті від таких захворювань, як ХОЗЛ, пов'язані з факторами способу життя."

Професор Ребекка Харді, співавтор дослідження зі Школи спорту, фізичних вправ та медичних наук Університету Лафборо, сказала: "Результати нашого дослідження показують, що зусилля зі скорочення дитячих респіраторних інфекцій можуть вплинути на вирішення проблеми передчасної смертності від респіраторних захворювань пізніше у житті. Ми сподіваємося, що це дослідження допоможе визначити стратегії міжнародних організацій охорони здоров'я у вирішенні цієї проблеми.

У дослідженні використовуються дані загальнонаціонального британського когортного експерименту під назвою "Національне обстеження здоров'я та розвитку" (НОЗР), в якому брали участь люди, народжені у 1946 році для вивчення записів про здоров'я та смерть 3589 осіб до 2019 року. З 3589 учасників дослідження 913 людей перенесли інфекцію нижніх дихальних шляхів віком до двох років.

Професор Ніш Чатурведі, співавтор дослідження та НОЗР з Університетського коледжу Лондона, сказав: "Цей дослід підкреслює важливість вивчення всього життя. НОЗР – найтриваліше національно репрезентативне когортне дослідження у Великобританії, має унікальні можливості для вивчення факторів раннього життя, які можуть призвести від респіраторних захворювань у пізнішому віці".

Оскільки результати показують дитяче походження нерівності щодо здоров'я серед дорослих, які народилися у 1940-х роках, покращення здоров'я та охорони дітей з цього часу могло призвести до кращих результатів для них, які народилися сьогодні. Проте дані про потенційно довічні наслідки поганого здоров'я дітей наголошують на необхідності відновлення зусиль з профілактики ІНДШ серед дітей.

Дослідники використали статистичну модель для оцінки зв'язку між респіраторною інфекцією у ранньому дитинстві та передчасною смертю від респіраторних захворювань у дорослому віці з поправкою на різні фактори, які можуть впливати на ризик.

Аналіз із поправкою на соціально-економічний фон у дитинстві та статус куріння показав, що у дітей, які перенесли ІНДШ до двох років, ймовірність передчасної смерті від респіраторних захворювань у дорослому віці була на 93% вищою, ніж у дітей, у яких до двох років не було ІНДШ. Це відповідало рівню передчасної смерті дорослих від респіраторних захворювань у 2,1% серед тих, хто переніс ІДШ у ранньому дитинстві, порівняно з 1,1% серед тих, хто не повідомляв ІДШ у віці до двох років.

Дослідники кажуть, що цей підвищений ризик потенційно є причиною 179 188 передчасних смертей в Англії та Уельсі в період з 1972 до 2019 року, або однією з п'яти смертей від респіраторних захворювань.

Для порівняння, смертність від респіраторних захворювань серед дорослих, пов'язана з курінням, становить три з п'яти смертей від респіраторних захворювань, або 507 223 додаткові випадки смерті в Англії та Уельсі за той же період.

Дослідники зазначають, що, попри їх коригування, могли бути й інші фактори ризику, про які не повідомлялося, такі як куріння батьків та передчасне народження. Вони також зазначають, що соціальні зміни під час дослідження протягом усього життя могли призвести до змін функції легень у наступних когортах та змінити результати.

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