Опасны бронхит и пневмония. Некоторые болезни в детстве увеличивают риск ранней смерти в старшем возрасте

Заражение инфекциями нижних дыхательных путей в раннем детстве связано с более высоким риском смерти от респираторных заболеваний во взрослом возрасте.

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Исследование, проведенное в сотрудничестве с исследователями из Университетского колледжа Лондона и Университета Лафборо, показало, что дети, у которых развивались инфекции нижних дыхательных путей (ИНДП), такие как бронхит или пневмония, к двухлетнему возрасту почти в два раза чаще преждевременно умирают во взрослом возрасте от респираторных заболеваний. Исследование показало, что уровень преждевременной смерти от респираторных заболеваний составлял около 2% для тех, кто перенес инфекцию нижних дыхательных путей в раннем детстве, по сравнению с примерно 1% для тех, у кого ее не было. Результаты остались после поправки на социально-экономические факторы и статус курения, пишет Loughbrough University.

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Хронические респираторные заболевания являются серьезной проблемой общественного здравоохранения, на их долю в 2017 году пришлось около 3,9 миллиона смертей, или 7 процентов всех смертей во всем мире. Большинство этих смертей были вызваны хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) — группой заболеваний легких, которая вызывает проблемы с дыханием, такие как эмфизема и хронический бронхит.

Предыдущие исследования связывали инфекцию нижних дыхательных путей у младенцев с развитием у взрослых нарушений функции легких, астмы и ХОБЛ, но было неясно, существует ли связь с преждевременной смертью во взрослом возрасте. Это первое в своем роде исследование, проведенное на протяжении 73 лет, предоставляет наилучшие на сегодняшний день доказательства того, что здоровье органов дыхания в раннем возрасте влияет на смертность в более позднем возрасте.

Полученные данные бросают вызов ошибочному представлению о том, что смертность взрослых от респираторных заболеваний определяется только поведением во взрослом возрасте, например, курением. Исследователи говорят, что это подчеркивает необходимость предотвращения респираторных инфекций у детей и улучшения здоровья детей с помощью целенаправленных мер общественного здравоохранения и вмешательств служб здравоохранения, таких как вакцинация, улучшение условий жизни, а также лучшая диагностика и лечение основных заболеваний.

Доктор Джеймс Аллинсон, ведущий автор исследования из Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона, сказал: "Существующие меры профилактики респираторных заболеваний у взрослых в основном сосредоточены на факторах риска образа жизни взрослых, таких как курение. Связь каждой пятой смерти от респираторных заболеваний среди взрослых с распространенными инфекциями, произошедшими много десятилетий назад в детстве, показывает необходимость снижения риска задолго до наступления взрослой жизни. Чтобы предотвратить сохранение существующего неравенства в отношении здоровья взрослых, нам необходимо оптимизировать здоровье детей, не в последнюю очередь путем решения проблемы детской бедности. Доказательства, свидетельствующие о том, что хронические заболевания взрослых возникают в раннем возрасте, также помогают бросить вызов стигматизации, согласно которой все случаи смерти от таких заболеваний, как ХОБЛ, связаны с факторами образа жизни".

Профессор Ребекка Харди, соавтор исследования из Школы спорта, физических упражнений и медицинских наук Университета Лафборо, сказала: "Результаты нашего исследования показывают, что усилия по сокращению детских респираторных инфекций могут повлиять на решение проблемы преждевременной смертности от респираторных заболеваний позже в жизни. Мы надеемся, что это исследование поможет определить стратегии международных организаций здравоохранения в решении этой проблемы".

В исследовании используются данные общенационального британского когортного исследования под названием "Национальное обследование здоровья и развития" (НОЗР), в котором участвовали люди, рожденные в 1946 году для изучения записей о здоровье и смерти 3589 человек до 2019 года. Из 3589 участников исследования 913 человек перенесли инфекцию нижних дыхательных путей в возрасте до двух лет.

Профессор Ниш Чатурведи, соавтор исследования и НОЗР из Университетского колледжа Лондона, сказал: "Это исследование подчеркивает важность изучения всей жизни. НОЗР – самое продолжительное национально репрезентативное когортное исследование в Великобритании, обладает уникальными возможностями для изучения факторов ранней жизни, которые могут привести к преждевременной смертности от респираторных заболеваний в более позднем возрасте".

Поскольку результаты показывают детское происхождение неравенства в отношении здоровья среди взрослых, родившихся в 1940-х годах, улучшение здоровья и здравоохранения детей с этого времени могло привести к лучшим результатам для детей, родившихся сегодня. Тем не менее, данные о потенциально пожизненных последствиях плохого здоровья детей подчеркивают необходимость возобновления усилий по профилактике ИНДП среди детей.

Исследователи использовали статистическую модель для оценки связи между респираторной инфекцией в раннем детстве и преждевременной смертью от респираторных заболеваний во взрослом возрасте с поправкой на различные факторы, которые могут влиять на риск.

Анализ с поправкой на социально-экономический фон в детстве и статус курения показал, что у детей, перенесших ИДПН к двум годам, вероятность преждевременной смерти от респираторных заболеваний во взрослом возрасте была на 93% выше, чем у детей, у которых к двум годам не было ИДПН. Это соответствовало уровню преждевременной смерти взрослых от респираторных заболеваний в 2,1% среди тех, кто перенес ИДП в раннем детстве, по сравнению с 1,1% среди тех, кто не сообщал о ИДП в возрасте до двух лет.

Исследователи говорят, что этот повышенный риск потенциально является причиной 179 188 преждевременных смертей в Англии и Уэльсе в период с 1972 по 2019 год, или одной из пяти смертей от респираторных заболеваний.

Для сравнения, смертность от респираторных заболеваний среди взрослых, связанная с курением, составляет три из пяти смертей от респираторных заболеваний, или 507 223 дополнительных случая смерти в Англии и Уэльсе за тот же период.

Исследователи отмечают, что, несмотря на их корректировки, могли быть и другие факторы риска, о которых не сообщалось, такие как курение родителей и преждевременное рождение. Они также отмечают, что социальные изменения во время исследования на протяжении всей жизни могли привести к изменениям функции легких в последующих когортах и ​​изменить результаты.

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