Жодного випадку в майже половині країн: в світі фіксують все менше заражень COVID-19, — ВООЗ

Загалом в усьому світі було зафіксовано вже 768 мільйонів випадків зараження COVID-19. За увесь час від "ковіду" загинуло приблизно 7 мільйонів осіб.

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В світі фіксують все менше заражень COVID-19. Протягом періоду з 26 червня до 23 липня про принаймні один випадок повідомили лише у 122 країнах і територіях з 234. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я, опублікованому 27 липня.

У ВООЗ зазначили, що частка країн, де фіксують COVID-19, зменшується з середини минулого року.

Протягом 28 днів, за даними ВООЗ:

в усьому світі було зафіксовано 868 тисяч випадків COVID-19;

від "ковіду" загинуло понад 3700 осіб;

найбільше заражень було встановлено у Південній Кореї, Бразилії, Австралії, Сінгапурі та Новій Зеландії.

П’ять регіонів повідомили про зменшення кількості випадків та смертей, але у Західній частині Тихого океану ця статистика навпаки зросла.

Загалом, за інформацією ВООЗ, станом на 23 липня в усьому світі підтверджено понад 768 мільйонів випадків COVID-19 та понад 6,9 мільйона смертей внаслідок зараження.

"Попри те, що 5 травня 2023 року було оголошено про завершення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, яка викликає міжнародне занепокоєння, COVID-19 залишається серйозною загрозою. ВООЗ продовжує закликати держави-члени підтримувати, а не демонтувати створену інфраструктуру COVID-19. Вкрай важливо підтримувати спостереження та звітність, відстеження варіантів, раннє надання клінічної допомоги, введення бустерів вакцини групам високого ризику, покращення вентиляції та регулярне спілкування", — додали у всесвітній організації.

Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії для захворювання COVID-19. Водночас у ВООЗ заявили, що "ковід" продовжує поширюватись світом, але не так активно.

28 травня стало відомо, що в Італії утилізують майже 15 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Їхня загальна вартість становить 270 мільйонів євро. У ЗМІ пояснили, з чим пов’язане рішення про утилізацію.