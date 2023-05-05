ВООЗ офіційно оголосила про закінчення пандемії коронавірусу (відео)

За словами голови організації Тедроса Гебреїсуса, за минулі три роки хвороба забрала не менше 20 мільйонів життів і занурила людей зі всього світу в бідність.

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Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії для захворювання COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі відомства у п'ятницю, 5 травня.

Це свідчить про те, що наблизився символічний кінець руйнівної пандемії коронавірусу, з якою світ глобально зіткнувся у 2020 році.

При цьому у ВООЗ заявили, що хоч активна фаза й закінчилася — захворювання нікуди не зникло і продовжує поширюватись по всьому світу, хоч і не з такою активністю.

Згідно зі статистикою, щотижня від COVID-19 досi помирають тисячі людей.

"З великою надією я оголошу, що COVID-19 закінчився як глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я. Це не означає, що COVID-19 перестав бути глобальною загрозою для здоров'я", — заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреїсус.

COVID-19: висновки про пандемію від ВООЗ

Перші випадки, як згадує глава організації охорони здоров'я, було зафіксовано 1221 день тому — у китайській провінції Ухань.

Вже 30 січня 2020 року Тедрос Гебреїсус оголосив про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення.

"За минулі з того часу 3 роки COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але ми знаємо, що кількість жертв у кілька разів вища — не менше 20 мільйонів", — йдеться у повідомленні.

До речі, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус став причиною серйозної кризи не лише в галузі охорони здоров'я. Він викликав економічні потрясіння по всьому світу, тим самим стерши трильйони доларів із ВВП, порушив туризм, торгівлю, закривши тисячі підприємств і "зануривши мільйони людей у злидні".

"І це оголило пекучу нерівність у нашому світі, коли найбідніші та вразливіші спільноти постраждали найбільше і останніми отримали доступ до вакцин та інших засобів", — продовжив Тедрос Гебреїсус.

В останній рік ситуація почала налагоджуватися і за допомогою вакцинації, як зазначили у ВООЗ, більшість країн повернулися до того життя, яке було у них раніше.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що Китай переписує історію походження COVID-19. Уряд Китаю приховував будь-яку інформацію про коронавірус, який міг би виставити Пекін у непривабливому світлі.