В Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу "Пірола": подробиці

За даними МОЗ, через велику кількість мутацій новий підвид COVID-19 швидше вражає організм з ослабленим імунітетом.

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У Рівненській області зафіксовано перший в Україні випадок зараження новим субваріантом коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола". Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я 7 листопада.

Повідомляється, що "Піролу" виявили у 20-річного чоловіка. Вірус вдалося виявити методом секвенування, що дає змогу генетично розшифрувати вірус.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, симптоми "Піроли" не мають суттєвих відмінностей від інших штамів коронавірусу. У хворих спостерігається нежить, висока температура, кашель, головний біль, занепад сил, втрата нюху або смаку.

У МОЗ зазначили, що через велику кількість мутацій новий підвид швидше вражає організм з ослабленим імунітетом.

"Захворіти можуть навіть раніше вакциновані, проте вакцина знижує ризики ускладнень", — підкреслив Кузін.

Уперше новий субваріант коронавірусу було зареєстровано влітку на території Ізраїлю. Пізніше його також знайшли у США, Данії та Великій Британії.

У публікації також згадується про те, що за минулий тиждень в Україні зареєстровано 9480 випадків коронавірусу, 45 випадків закінчилися летальним результатом.

Що відомо про штам коронавірусу "Пірола"

За даними National Post від 18 вересня, у новому варіанті COVID-19 "Пірола" більше мутацій, ніж у будь-якому іншому варіанті з моменту появи штаму "Омікрон".

Професор Франсуа Баллу з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона вважає, що штам міг виникнути у людини з ослабленою імунною системою.

Органи охорони здоров'я Канади та США зазначають, що цей варіант коронавірусу не спричиняє особливо важких захворювань. Вважається, що з ним можна боротися тими самими методами, що і з попередніми видами вірусу.

Нагадаємо, 25 жовтня ЗМІ повідомили, що китайські вчені виявили вісім раніше невідомих вірусів, отриманих від гризунів на острові Хайнань. Дослідження показало, що виявлені патогени мають значні шанси заразити людину в разі їхнього міжвидового поширення.

Раніше, 25 вересня, експерти в галузі охорони здоров'я попередили, що наступна пандемія може бути у 20 разів смертоноснішою, ніж COVID-19, і за масштабами порівнянна з іспанським грипом.