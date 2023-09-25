"Хвороба Х": наступна велика пандемія може вбити близько 50 млн осіб

Нова пандемія може статися від мільйона ще не виявлених вірусів і бути у 20 разів смертоноснішою, ніж COVID-19.

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На думку світових фахівців у галузі охорони здоров'я, наступна пандемія може бути у 20 разів смертоноснішою, ніж COVID-19, і за масштабами порівнянна з іспанським грипом. Про це пише The Mirror.

Експерти в галузі охорони здоров'я побоюються, що люди легко впоралися з вірусом COVID-19, а наступна велика пандемія "вже на підході" і може вбити 50 млн осіб.

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Експерти попереджають, що "Хвороба X" (Disease X), як її назвала Всесвітня організація охорони здоров'я, скоріше ймовірна, ніж можлива, і може вразити світ будь-якої миті. Вона може статися від мільйона ще не виявлених вірусів і бути у 20 разів смертоноснішою за COVID-19, від якого тільки у Великій Британії померло 2,5 млн осіб.

За словами фахівців, наступна пандемія за своїми масштабами може зрівнятися з іспанським грипом, тому для боротьби з цим захворюванням, на думку ВООЗ, необхідно буде створити вакцини швидкого реагування.

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57-річна Кейт Бінгем, яка очолювала з травня по грудень того року Цільову групу з вакцин у Великій Британії, вважає, що не слід заспокоюватися тільки тому, що COVID-19 тепер "значною мірою вважається звичайним захворюванням".

"Скажу так: пандемія грипу 1918-19 років забрала життя щонайменше 50 млн людей у всьому світі, що вдвічі більше, ніж загинуло в Першій світовій війні. Ми можемо очікувати аналогічної кількості жертв від одного з численних вірусів, які вже існують. Сьогодні вірусів, які активно розмножуються і мутують, більше, ніж усіх інших форм життя на нашій планеті разом узятих. Звичайно, не всі вони становлять загрозу для людини, але багато хто — точно", — попереджає медик.

Ілюстративне фото Фото: NYT

За її словами, наразі вченим відомо 25 родин вірусів, у кожному з яких налічується до тисячі окремих вірусів, здатних перерости в пандемію. Крім того, за оцінками фахівців, існує ще близько мільйона невідомих вірусів, які можуть переходити від одного виду до іншого і здатні знищити мільйони людей.

Пояснюючи збільшення кількості пандемій, Кейт каже, що це не просто "випадкова смуга невезіння". Як причину вона називає три ключові чинники: глобалізацію, перенаселення міст і вирубку лісів, що створило "ідеальні умови" для переходу вірусів від одного виду до іншого.

"Ми повинні зробити перші кроки в боротьбі з наступною пандемією просто зараз, і це передбачає виділення грошей. Однак існує дуже мало свідчень того, що ми готові витратити кошти, які можна порівняти з тими, що ми витрачаємо на захист від реальних вірусів — тих, які можуть нас убити. Грошові витрати бездіяльності величезні. Зрештою, навіть COVID-19 — більш м'який вірус, ніж Disease X, — залишив нам рахунок на 16 трлн доларів, як у вигляді втраченої продукції, так і у вигляді витрат на охорону здоров'я", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що лікарі залишили літню жінку в чужому ліжку. Співробітники медустанови переплутали Джойс Райт з іншою пацієнткою з сусідньої палати, яка була готова вирушити додому.

Також стало відомо, що чоловік хотів відсудити 519 млн фунтів у лікарні. Аніл Коппула стверджує, що в нього розвинулося психічне захворювання після того, як він став свідком пологів своєї дружини.