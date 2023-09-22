Помилилися будинком: лікарі залишили літню жінку в чужому ліжку (фото)

Передбачається, що лікарі переплутали Джойс Райт з іншою пацієнткою із сусідньої палати, яка була готова вирушити додому.

Related video

У США 83-річну Джойс Райт виписали з лікарні та направили до чужого будинку. Її син Енді розповів, що вона залишилася спати в ліжку незнайомки. Про це пише BBC News.

Жінка перебувала в медичному закладі в Бостоні (Лінкольншир) після падіння, коли її помилково доправили на машині швидкої допомоги в будинок іншого пацієнта.

Важливо

Охороняли дитину: зниклу дівчинку знайшли в лісі в оточенні домашніх собак

Її син Енді думав, що могло статися щось набагато гірше, ніж помилка адресою.

"Було темно, мама була на знеболювальному, на морфіні. Вона не зовсім розуміла, де перебуває в той момент, і, очевидно, була доволі сонливою. Але це неймовірно. Що, якщо вони дали моїй мамі не ті ліки? Я думав, що пацієнти носять наручні браслети, тому такого не може статися", — розповів американець виданню The Sun.

Енді сказав, що він був "дуже, дуже злий", коли дізнався про цю помилку, і вважає, що подія, яка сталася, це результат тиску, під яким зараз перебуває багато людей. Співробітники швидкої допомоги терміново забрали жінку з чужого будинку і відвезли в лікарню, де вона зараз почувається добре і перебуває в "гарному настрої".

"Вона сказала, що ліжко було зручним", — додав він.

Її син Енді розповів, що вона залишилася спати в ліжку незнайомки Фото: Metro

Передбачається, що лікарі переплутали Джойс з іншою пацієнткою із сусідньої палати, яка була готова вирушити додому.

"Ми поговорили з пацієнтами та їхніми сім'ями, щоб принести наші щирі та сердечні вибачення. Це явно не відповідає стандартам обслуговування, які ми хочемо забезпечити. Наразі проводиться перевірка, щоб унеможливити повторення подібного", — заявив представник United Lincolnshire Hospitals NHS Trust і East Midlands Ambulance Service.

Було розпочато розслідування події.

Раніше Фокус повідомляв, що додаток Google Maps направив автомобіліста на міст, що звалився. Філіп Паксон їхав додому після святкування дев'ятого дня народження своєї дочки у друзів і в момент загибелі перебував у незнайомому районі.

Також стало відомо, що батьки збили власного сина, якого шукали 12 років. Подружжя, яке потрапило в аварію, одразу ж упізнало свого хлопчика, який весь цей час жив як жебрак.