Охороняли дитину: зниклу дівчинку знайшли в лісі в оточенні домашніх собак

Під час пошукової операції залучили безпілотники та службових собак, які прочісували віддалений лісовий масив.

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У США зниклу 2-річну дівчинку знайшли коли та спала в лісі. Вона використовувала одну домашню собаку "як подушку", а інша "забезпечувала її безпеку". Про це пише Sky News.

Після зникнення дитини з дому в штаті Мічиган було розпочато масштабні пошуки. У підсумку її знайшли за три милі (4,8 км) від свого житла разом з обома собаками.

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Зниклу дворічну дівчинку, яка заблукала в лісі недалеко від свого будинку, було знайдено доки вона спала на одному з двох сімейних собак, як на пухнастій подушці, тоді як інша "охороняла її".

Правоохоронні органи та місцеві жителі використовували безпілотники та службових собак, які прочісували віддалений лісовий масив на Верхньому півострові штату Мічиган (США).

За словами представників поліції штату, дитина пішла з дому з двома домашніми собаками, а потім була знайдена разом із ними.

"Вона лягла і використовувала одну з собак як подушку, а друга собака лежала поруч і оберігала її. Це справді дивовижна історія", — сказав лейтенант Марк Джаннунціо.

Поліцію викликали 20 вересня близько 8-ї години вечора. Місцевий житель, який долучився до пошуків, виявив дівчинку близько опівночі, приблизно за три милі (4,8 км) від її будинку. За словами пана Джаннунціо, дівчинку оглянув медичний персонал і, судячи з усього, вона перебувала в хорошому стані.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка пояснила, чому її собака постійно сидить на даху. Пес на прізвисько Гекльберрі вже став звичним видовищем для місцевих жителів. Однак тварина не перестає дивувати гостей міста своїми незвичайними витівками.

Також стало відомо, що в США зниклий собака возз'єднався з сім'єю через 12 років. 15-річний пес на прізвисько Міньйон зник ще 2011 року після того, як ремонтник залишив відкритими задні ворота двору. Сім'я була рада знову побачити свого домашнього улюбленця.