Встановила табличку: жінка пояснила, чому її собака постійно сидить на даху (фото)

Пес на прізвисько Гекльберрі вже став звичним видовищем для місцевих жителів. Однак тварина не перестає дивувати гостей міста своїми незвичайними витівками.

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У США золотистий ретривер Гекльберрі, який живе зі своєю господинею в Остіні (штат Техас), полюбляє проводити час відпочиваючи на даху її будинку. Про це пише The Mirror.

Спочатку нав'язливе бажання тварини сидіти на фасаді викликало переполох в окрузі. Сусіди постійно стукали у двері, щоб повідомити господині, чим він займається. Але після кожного стуку жінці доводилося витрачати 10 хвилин на пояснення того, що пес сам вибирає, куди йому йти, і що йому нічого не загрожує.

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Це спонукало американку встановити біля будинку табличку з поясненням поведінки Гекльберрі, сподіваючись, що це покладе край постійним стуканням у двері.

"Гекльберрі виправдовує своє ім'я і навчився застрибувати на наш дах із заднього двору. Ми ніколи не залишаємо його у дворі без нагляду. Він не зістрибне, якщо не поманити його їжею або м'ячиком! Ми цінуємо вашу турботу, але, будь ласка, не стукайте в наші двері — ми знаємо, що він там! Але, будь ласка, не соромтеся фотографувати його і ділитися зі світом!" — свідчив напис на табличці.

До встановлення таблички до жінки щотижня стукали від 4 до 5 осіб із запитаннями про її улюбленця на даху будинку. За її словами, цей показник знизився до одного-двох разів на тиждень. Після того як фотографію собаки було опубліковано на Reddit, жінка почала відповідати на різні запитання користувачів про свого "відважного" золотистого ретривера.

Сусіди постійно стукали у двері, щоб повідомити господині, чим займається її пес Фото: Reddit

Один із них був про те, чи чує вона, як пес ходить по даху.

"Так, це дратує, особливо з немовлям, яке намагається задрімати. Найгірше, коли хтось починає махати йому рукою, і він кидається до краю. Я дивуюся, що вся моя черепиця залишилася на місці", — написала американка.

У Гекльберрі є своя сторінка в Instagram під назвою hucktheroofdog, і його витівки, пов'язані з лазінням по дахах, зібрали понад 44 0000 підписників.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Також стало відомо, що в США зниклий собака возз'єднався з сім'єю через 12 років. 15-річний пес на прізвисько Міньйон зник ще 2011 року після того, як ремонтник залишив відкритими задні ворота двору. Сім'я була рада знову побачити свого домашнього улюбленця.