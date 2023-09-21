Установила табличку: женщина объяснила, почему ее собака постоянно сидит на крыше (фото)

Пес по кличке Гекльберри уже стал привычным зрелищем для местных жителей. Однако животное не перестает удивлять гостей города своими необычными выходками.

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В США золотистый ретривер Гекльберри, который живет со своей хозяйкой в Остине (штат Техас), любит проводить время отдыхая на крыше ее дома. Об этом пишет The Mirror.

Поначалу навязчивое желание животного сидеть на фасаде вызвало переполох в округе. Соседи постоянно стучали в дверь, чтобы сообщить хозяйке, чем он занимается. Но после каждого стука женщине приходилось тратить 10 минут на объяснение того, что пес сам выбирает, куда ему идти, и что ему ничего не угрожает.

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Это побудило американку установить у дома табличку с объяснением поведения Гекльберри, надеясь, что это положит конец постоянным стукам в дверь.

"Гекльберри оправдывает свое имя и научился запрыгивать на нашу крышу с заднего двора. Мы никогда не оставляем его во дворе без присмотра. Он не спрыгнет, если не поманить его едой или мячиком! Мы ценим вашу заботу, но, пожалуйста, не стучите в нашу дверь — мы знаем, что он там! Но, пожалуйста, не стесняйтесь фотографировать его и делиться с миром!" — гласила надпись на табличке.

До установки таблички к женщине еженедельно стучались от 4 до 5 человек с вопросами о ее питомце на крыше дома. По ее словам, этот показатель снизился до одного-двух раз в неделю. После того как фотография собаки была опубликована на Reddit, женщина начала отвечать на разные вопросы пользователей о своем "отважном" золотистом ретривере.

Соседи постоянно стучали в дверь, чтобы сообщить хозяйке, чем занимается ее пес Фото: Reddit

Один из них был о том слышит ли она, как пес ходит по крыше.

"Да, это раздражает, особенно с младенцем, который пытается задремать. Хуже всего, когда кто-то начинает махать ему рукой, и он бросается к краю. Я удивляюсь, что вся моя черепица осталась на месте", — написала американка.

У Гекльберри есть своя страничка в Instagram под названием hucktheroofdog, и его выходки, связанные с лазаньем по крышам, собрали более 44 0000 подписчиков.

Ранее Фокус сообщал, что обезьяна трижды сама обращалась в больницу, где ей оказывали помощь. Предположительно животное получило раны от сидения на линиях электропередач. Врачи приняли обезьяну и перевязали ее раны бинтами.

Также стало известно, что в США пропавшая собака воссоединилась с семьей спустя 12 лет. 15-летний пес по кличке Миньон пропал еще в 2011 году после того, как ремонтник оставил открытыми задние ворота двора. Семья была рада вновь увидеть своего домашнего любимца.