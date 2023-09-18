Побачив кесарів розтин дружини: чоловік хотів відсудити 519 млн фунтів у лікарні

Аніл Коппула стверджує, що у нього розвинулося психічне захворювання після того, як він став свідком пологів своєї дружини.

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В Австралії чоловік спробував подати до суду на лікарню, де його дружина народжувала за допомогою кесаревого розтину, але його спробу розцінили як "зловживання процесом". Справу було припинено, а його шлюб розпався. Про це пише The Mirror.

Аніл Коппула жахнувся, побачивши кров і органи своєї коханої під час рятувальної операції, яка допомогла їй щасливо народити. У підсумку він залишився незадоволений діями лікарів, заявивши, що ця подія призвела до розпаду його шлюбу.

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Чоловік стверджує, що в нього розвинулося психічне захворювання після того, як він став свідком пологів своєї дружини через кесарів розтин, унаслідок чого він спробував відсудити в лікарні 519 млн фунтів стерлінгів.

У судових документах йдеться про те, що Коппулу "заохочували або дозволяли спостерігати за пологами", внаслідок чого він побачив під час операції більше, ніж йому було потрібно, зокрема внутрішні органи своєї дружини. Він стверджує, що Королівська жіноча лікарня в Мельбурні зобов'язана була надати йому "турботу", яку було порушено, і тому, на його думку, установа "зобов'язана відшкодувати йому збитки".

Австралієць, який сам представляв себе в суді, стверджував, що відповідальність за заподіяну шкоду має нести лікарня. Представники медустанови визнали, що на них лежить обов'язок з надання медичної допомоги, але заперечували, що його було порушено.

Ілюстративне фото Фото: Flickr

Суддя Джеймс Гортон припинив розгляд справи, назвавши його "зловживанням процесом". Коппула пройшов медичне обстеження, і було ухвалено рішення, що ступінь його психічного розладу не відповідає пороговому рівню, необхідному для відшкодування збитків. Згідно з рішенням, відшкодування таких втрат можливе тільки в тому разі, якщо людині завдано значної шкоди. Суддя Гортон також заявив, що Коппула не може, з точки зору закону, отримати компенсацію за неекономічні збитки.

Чоловік не погодився з цим рішенням, але він також не вимагав його перегляду. У результаті лікарня подала заяву про припинення судового розгляду. Видання зазначає, що кесарів розтин може бути рекомендовано як планову (вибіркову) процедуру або проведено в екстреному порядку, якщо вважається, що вагінальні пологи занадто ризиковані. Приблизно кожна четверта жінка народжує саме таким шляхом. Уся операція зазвичай займає близько 40-50 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.