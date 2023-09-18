"Ангел смерті": медсестра Люсі Летбі могла вбити ще трьох немовлят (фото)

З'явилися нові свідчення свідка, який стверджує, що жінка могла завдати шкоди ще 10 немовлятам. Сама медсестра планує оскаржити вирок.

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33-річна Люсі Летбі з Великої Британії відбуває довічне ув'язнення за вбивство 7 немовлят і замах на вбивство ще 6. Однак свідок-експерт стверджує, що жертв могло бути ще троє. Про це пише Daily Star.

Деві Еванс, який давав експертні свідчення проти медсестри-вбивці під час судового процесу, стверджує, що Летбі, можливо, заподіяла шкоду ще 10 немовлятам.

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Жінку назвали "найжорстокішою вбивцею малюків у Британії". Її визнали винною у вбивстві 7 немовлят у неонатальній палаті та спробі вбивства ще 6. Люсі проведе залишок життя за ґратами, хоча вона спробує оскаржити вирок.

Еванс розповів про ще 10 дітей, які вижили, але могли постраждати від рук Летбі під час її перебування в лікарні Честера.

"Спочатку я розглянув 32 випадки, і сім із них (тих, що не ввійшли в судовий розгляд) потребують ретельнішого вивчення. У цих дітей були захворювання, що загрожують життю, і троє з них померли — але ми маємо перевірити, чи не наражалися вони на небезпеку. Є сім випадків, які мене турбують, і які ми повинні вивчити ретельніше. Я виявив, що ендотрахеальна трубка, поміщена в горло дитини, коли їй потрібна підтримка дихання, була зміщена, вийшла назовні. Я буду підтримувати зв'язок із поліцією, щоб привернути їхню увагу до цих випадків", — заявив він.

Жінку назвали "найжорстокішою вбивцею малюків у Британії" Фото: Cheshire Police

Апеляцію Люсі Летбі було підтверджено в п'ятницю, 15 вересня.

Міністерство охорони здоров'я раніше заявило, що у справі медсестри проведуть незалежне розслідування, під час якого вивчать "обставини, пов'язані зі смертями та інцидентами, зокрема те, як розв'язували питання, порушені лікарями". Очікується також, що наприкінці цього місяця прокурори оголосять, чи мають вони намір домагатися повторного розгляду справи Летбі за низкою обвинувачень, що залишилися.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.