"Випивав літри за вечерею": чоловік двічі ледь не помер від надлишку води (фото)

У чоловіка діагностували рідкісне захворювання, через яке він не міг ковтати. Йому зробили операцію і сказали, що для кращого засвоєння їжі йому доведеться пити багато води.

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29-річний Ліам Фіндлі, який страждає на рідкісне захворювання, двічі за рік мало не помер від випитої ним води. Тепер він намагається привернути увагу громадськості, щоб врятувати інших. Про це пише Daily Star.

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У 2017 році в чоловіка було діагностовано ахалазію. Це незвичайне захворювання, при якому хворий не може ковтати, після того, як він виявив, що не може їсти навіть просту їжу, наприклад бутерброди. У підсумку йому зробили операцію, але він досі змушений пити величезну кількість води, щоб утримати їжу, що неодноразово призводило до летального результату.

"Я ніколи раніше не чув про це захворювання. Мені доводилося ніби випльовувати їжу. Вона застрявала в моїй харчовій трубі, як у засміченому стоці", — розповів Ліам про свій початковий діагноз.

За словами чоловіка, його стан став настільки важким, що йому доводилося випльовувати їжу у відро для сміття. Він споживав так мало калорій, що сильно схуд. Після низки обстежень йому поставили діагноз, який, за даними Медичного центру Джона Гопкінса, вражає від 8 до 12 осіб із кожних 100 000.

Після кількох місяців очікування операції Ліаму провели операцію, під час якої йому розрізали верхню частину шлунка, що полегшило ковтання їжі. Однак йому сказали, що для кращого засвоєння їжі йому доведеться пити багато води.

Чоловікові зробили операцію і сказали, що для кращого засвоєння їжі йому доведеться пити багато води Фото: Daily Star

У січні цього року Ліаму нарешті стало краще, трапилася біда: величезне споживання води вперше мало не вбило його.

"Спочатку я випивав, напевно, два-три літри за один приймання їжі. Перший раз надлишок води був для мене несподіванкою. Я тоді не знав про ризик, тому випив, можливо, літр чи два разом із вечерею. У мене доволі часто бувають болісні спазми через моє захворювання, і іноді вода допомагає їх позбутися, тому я випив ще трохи. Я випив занадто багато води протягом години, і мій організм не зміг переробити її належним чином. Я зблід, втратив чутливість пальців і ступень, і мені довелося звернутися до відділення швидкої допомоги", — згадує Ліам.

Чоловіка довелося відкачувати електролітами, щоб відновити його здоров'я, а після виписки цей випадок спонукав його ретельніше стежити за споживанням води.

Чоловік намагається привернути увагу громадськості, щоб врятувати інших Фото: Daily Star

Але коли влітку він вирушив у відпустку до Риму, то, намагаючись охолодитися в спекотну погоду, пережив ще один напад водного перенасичення, що ледь не став смертельним.

"Я подумав, що, оскільки було спекотно, я можу випити зайву пляшку води, а потім виявилося, що це вже занадто. Цей випадок виявився не таким серйозним, як січневий, і я просто відпочив у лікарні, але це було додаткове попередження. Я маю бути весь час дуже обережним", — додав він.

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Також стало відомо, що додаток Google Maps направив автомобіліста на міст, що звалився. Філіп Паксон їхав додому після святкування дев'ятого дня народження своєї доньки у друзів і в момент загибелі перебував у незнайомому районі.