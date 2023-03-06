Ідеальна дитина. Експертка з біоетики пояснює, чи варто втручатися в генетику майбутнього малюка

Можливість скринінгу ембріонів на наявність складних спадкових ознак змусить суспільство переосмислити свою репродуктивну етику.

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Уявіть, що ви плануєте завести дитину, і вам кажуть, що існує метод відбору ембріона, який збільшує на 2 відсотки шанси на вступ до кращої школи. Ви б використали його? Нове дослідження показало, що понад чотири з десяти американців кажуть, що хотіли б. Це дослідження ставлення до методу, який називається преімплантаційним генетичним тестуванням на полігенний ризик (ПГТ-П), пише Prospect. Ця технологія, за словами біоетикині Мішель Н. Меєр із Geisinger Health System у Данвіллі, що в штаті Пенсільванія, та її співавторів, не буде просто прийнята кількома "ідіосинкразічними людьми", як іноді передбачалося раніше.

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Звичайно, розсудливі люди поставлять уточнювальні запитання. Скільки коштує процес? Це ризиковано? Оскільки для цього потрібне ЕКЗ, щоб передбачувані ембріони могли бути генетично протестовані перед імплантацією, ви вибрали б це, навіть якщо в іншому випадку не було б необхідності зачати дитину? Для цього дослідники навмисно встановили низьку планку для 6823 осіб, які взяли участь в опитуванні: припустимо, що послуга безплатна, що вона безпечна і що ви все одно збираєтеся використовувати ЕКЗ. Вас може заспокоїти той факт, що базовий метод преімплантаційного генетичного тестування (ПГТ) уже регулярно використовується для пар, які знають, що їхня дитина може успадкувати рідкісне, але серйозне генетичне захворювання, таке як муковісцидоз або серповидноклітинна анемія. У Великій Британії так можна виявити понад 500 генетичних захворювань, і процедура, здається, не створює несприятливих наслідків для здоров'я дитини. Це не пов'язано з генетичними маніпуляціями, оскільки вона просто ідентифікує ті ембріони, які не схильні до ризику захворювання.

Але одна річ — використовувати технології, щоб уникнути серйозних і часто небезпечних для життя спадкових захворювань. І зовсім інше — використовувати його для відбору ембріонів за характеристиками, які вважаються вигідними (наприклад, інтелект) або суто косметичним (наприклад, за кольором очей). Ця перспектива відкриває глибокі соціальні, етичні та філософські питання. Чи може це поглибити соціальну нерівність? Чи вона перетворює немовлят на продукти, оптимізовані за допомогою новітніх технологій? Нове дослідження свідчить про нагальну необхідність вирішення таких питань, тому що і технології, і ринок таких послуг уже існують.

"Існує важлива відмінність між відбором ембріонів, щоб уникнути серйозної шкоди і для так званого "покращення", наприклад, для підвищення інтелекту", — каже Пітер Томпсон, виконавчий директор Управління із запліднення людини й ембріології людини, яке контролює регулювання таких технологій у Великій Британії. Деякі стверджують, що такий відбір має бути дозволений тим, хто цього хоче. Зрештою, ми дозволяємо людям витрачати великі гроші, відправляючи своїх дітей до приватних шкіл, щоб дати їм перевагу в освіті, то чому ж ми не повинні дозволяти їм обходити генетичну лотерею, пов'язану з регулярним відтворенням? Не можна сказати, що хтось "шахраює", втручаючись у геном, щоб покращити перспективи дитини. Хоча в новому опитуванні також ставилося питання про таке редагування генів, і було виявлено, що 34% респондентів також готові до цього. ПГТ просто включає вибір ембріона з усіх ембріонів, створених в ході циклу ЕКЗ, — відмінність, яку жвавий термін "дизайнерські діти" швидше замовчує. Дослідники ставлять собі питання, що заважає людям "обирати найкращих".

Треті побоюються майбутнього, зображеного у фільмі 1997 року "Гаттака", в якому населення розділено на "валідів", які були покращені генетичним відбором і маніпуляціями, та "недійсних", які цього не зробили — вони виключені з верхівки та займають лише робочі місця. Чи не призведе нова технологія до ризику створення багатої генетичної еліти? Деякі прихильники та пророки генетичного скринінгу для покращення, включаючи Домініка Каммінгса, коли він був урядовим радником, кажуть, що технологія має бути у вільному доступі, щоб уникнути саме цієї небезпеки.

Але перш ніж перейти до науково-фантастичних сценаріїв, є просте питання: наскільки ефективно ми можемо вибирати ембріони за "бажаними" ознаками, такими як інтелект? Для такого процесу потрібен різновид ПГТ, званий ПГТ-П, який враховує відразу безліч генів. Цей метод викликає суперечки не тільки через соціальні наслідки відбору для покращення, але й тому, що вчені розходяться в думках щодо його здатності мати велике значення. Однак він уже використовується обмежено за станом здоров'я. І в міру подальшого розвитку техніки питання про належні межі її застосування ставатимуть дедалі гострішими.

Учені використовують слово "моногенний" для опису захворювань, пов'язаних із одним геном, таких як муковісцидоз і хвороба Гантінгтона. Вони можуть бути неприємними, але трапляються рідко. Найпоширеніші захворювання, такі як хвороби серця, гіпертонія, діабет і рак, мають набагато складніший генетичний компонент — вони "полігенні", що означає, що багато генів, пов'язаних із цим захворюванням. Навіть у випадку варіантів гена BRCA1, зчеплених із раком молочної залози, зв'язок незначний — більшість жінок, у яких розвивається рак молочної залози, не є носіями цих варіантів.

Ми дозволяємо людям відправляти своїх дітей до приватних шкіл, щоб дати їм перевагу. Чому б не дозволити їм обійти генетичну лотерею?

Що стосується полігенних ознак, то на основі аналізу вашого геному неможливо бути впевненим у тому, як проявиться ця ознака. Однак у міру того, як усе більше геномних даних стають доступними для багатьох людей, ми все краще й краще виявляємо кореляції між генетичним профілем — усіма різними варіантами генів, які є в людини, та рисами цієї людини. Цей вид статистичного аналізу, виконаний за допомогою методу, що називається повногеномним дослідженням асоціацій (ПДА), дозволяє ідентифікувати навіть дуже слабкі асоціації між варіантами генів і ознаками. Це означає, що не тільки ризику захворювань, а й будь-яким рисам із генетичним компонентом, а насправді майже будь-якій людській рисі, від інтелекту й зрсоту до музикальності й атлетизму, що має певний генетичний компонент, можна присвоїти статистичну "полігенну оцінку". Ми можемо сказати, що людина з певним генетичним профілем, скажімо, має 20-відсоткову ймовірність вирости до більш ніж 1,5 метра та 30-відсоткову ймовірність розвитку проблем із серцем на той час, коли йому виповниться 65 років. "Недавня поява полігенних оцінок, які підсумовують крихітні ефекти тисяч генетичних варіантів на складні клінічні, поведінкові та соціальні результати, можуть поширити ПГТ практично на будь-яку межу", — говорить Меєр.

Будь-який прогноз результатів для людини, що ґрунтується на його полігенних балах, є чистою ймовірністю. У наведеному вище прикладі в трьох із десяти осіб із цими варіантами генів до 65 років розвинеться захворювання серця. Чи буде цей ембріон одним із них? Ніхто не може сказати. Все-таки мало б сенс вибирати ембріон, для якого цей ризик становить лише 30%, а не 60%, чи не так? Але що якщо перший ембріон також має вищий полігенний бал діабету або нижчий бал інтелекту? Наука не має об'єктивного способу оцінити такі компроміси. Звичайно, вчені можуть придумати способи поєднати всі фактори ризику для здоров'я в єдину міру. Але як тоді зіставити ризики з "позитивними" рисами, такими як інтелект і атлетизм? Чи хочемо ми дитину, яка "горітиме вдвічі яскравіше, але вдвічі швидше вигорітиме", як реплікант Рой Бетті в "Той, хто біжить по лезу"? Крім того, ми можемо навіть не знати всіх асоціацій генів і ознак, отже, відбираючи одну ознаку, ми можемо ненавмисно відбирати і щось інше, менш бажане.

У будь-якому випадку, були висловлені сумніви щодо того, чи справді відбір ембріонів за полігенними впливами, що поширюються в геномі так тонко, сильно впливає на результати. "Я не вважаю статистику відбору цього типу ембріонів достовірною, — каже Еван Бірні, суддиректор Європейського інституту біоінформатики. — Я сумніваюся, що переваги переважать ризики".

Інтелект, мабуть, суперечлива риса, яку міг вибрати ПГТ-П. ПДА показує, що він має явний спадковий компонент — навіть якщо ми можемо сперечатися про значення показників інтелекту, таких як IQ, існує генетична кореляція з рівнем освіти, яка залишається очевидною, навіть якщо взяти до уваги соціально-економічні чинники. Але "генів інтелекту" не існує — асоціації пов'язані з величезною кількістю генів, кожен із яких сам по собі майже не має значення. Крім того, зазначає Бірні, вважається, що приблизно половина цього генетичного компонента пов'язана не з генами, які роблять дитину розумнішою, а з тим, що дитина має загальні варіанти генів із батьками, чиї власні генетично обумовлені риси змушують їх активніше брати участь в освіті.

Однак Меєр і її колеги справедливо вважають, що інтелект є однією з рис, найпривабливіших для майбутнього ринку ПГТ-П. У 2018 році одна американська компанія оголосила про плани перевірки варіантів генів, пов'язаних із низьким інтелектом, але відтоді відклала їх на тій підставі, що ця послуга все ще викликала дуже багато суперечок.

Дитина, обрана через її "високий генетичний інтелект", може виявитися абсолютно звичайною в навчанні.

Визнаючи ці невизначеності щодо ефективності, Меєр і її колеги обрали сценарій, який не здається абсолютно нерозумним, враховуючи нинішній стан знань. Вони розповіли учасникам, що близько 3% випускників середніх шкіл США відвідують коледжі, що входять до першої сотні рейтингу, та що полігенний скринінг потенційно може збільшити ймовірність вступу їхньої дитини до цих коледжів до 5%. Тоді як загалом 43% заявили, що вони, з урахуванням інших умов, скористаються цією послугою, ця частка була вищою (48%) серед тих, хто має як мінімум вищу освіту, що передбачає можливість збільшення наявної нерівності можливостей чи досягнень.

Але, зі врахуваннм великого перекриття ймовірнісних розподілів генетичних профілів "високого інтелекту" та "низького інтелекту", не може бути жодних гарантій, що вибір батьків дасть бажані результати. Дитина, обрана через її "високий генетичний інтелект", може виявитися абсолютно посередньою в навчанні. Навіть якщо їм про це скажуть, чи амбітні батьки зможуть виправдати свої очікування?

Попри суперечки, що продовжуються, про цінність і соціальну бажаність ПГТ-П, він уже існує та використовується для скринінгу деяких полігенних станів здоров'я. У травні 2020 року в США народилася дівчинка після того, як її ембріон був перевірений на ризик серцево-судинних захворювань, діабету й раку. Скринінг ембріонів на шизофренію та інші психічні захворювання з полігенним спадковим аспектом уже пропонується. Надання таких послуг людям, які проходять ЕКЗ, може стати прибутковим побічним доходом для компаній, які надають послуги секвенування ДНК дорослим для звітів про стан здоров'я і досліджень походження. А деякі країни вже дозволяють ПГТ, не пов'язане зі здоров'ям, для вибору статі ембріонів. За словами Меєр, компанії, які займаються лікуванням безпліддя, наразі не пропонують ПГТ-П для лікування інших станів, окрім хвороб чи інвалідності, "але вони не виключають цього".

Меєр і її колеги ставлть собі запитання, чи можна передати всю глибину процесів ПГТ-П "для досягнення належної грамотності споживачів". Чи можна дати людям розуміння про генетику, ризики та статистику, яке їм необхідно, щоб по-справжньому оцінити потенціал і обмеження методу? Це величезне завдання, до якого як наукова спільнота, так і система освіти, схоже, зовсім не готові. Наприклад, шкільне викладання генетики починається з виняткових випадків моногенних ознак, які, як правило, дотримуються простих схем спадкування, виявлених у 1860-х роках австрійським ученим Грегором Менделем.

Є деякі свідчення того, що цей підхід зміцнює віру в те, що гени "викликають" риси і, крім того, за принципом "один ген — одна риса", яку згодом важко витіснити, навіть коли учні вивчають усі складнощі. Зрозуміло, що освіта шукає акуратну історію, але генетика зовсім не акуратна. Проблема ускладнюється наполегливою публічною заявою наукового співтовариства про те, що геном є "посібником із експлуатації" людського тіла, попри те, що сама сучасна геноміка зробила цю метафору застарілою і такою, що вводить в оману. Справа не тільки в тому, що вчені щосили намагаються знайти найкращий спосіб передати, що роблять гени, а що ні. Іноді складається враження, що вони активно опираються викликам спільноти й поняттям, що вкоренилися.

Іншими словами, прямо зараз суспільне розуміння генетики майже ідеально пристосоване для того, щоб люди були введені в оману компаніями, які прагнуть отримати прибуток від ПГТ-П, стверджують дослідники. Неважко породити завищені очікування. Наприклад, замість того, щоб компанії заявляли, що програма ПГТ-П підвищить імовірність того, що ваша дитина вступить до хорошого коледжу, на 2%, легко уявити, що вони заявляють, що вона збільшить цей шанс на 66 відсотків. Вони скажуть, що ви, безумовно, зобов'язані дати дитині найкращий можливий старт у житті. І тиск із боку однолітків міг бути непереборним: респонденти в опитуванні частіше говорили, що вони будуть використовувати ПГТ-П для цих цілей, коли їм казали, що 90% інших людей у їхньому становищі робитимуть це. Майбутні батьки можуть навіть почуватися впевненими або зобов'язаними зробити вибір на користь ЕКЗ, щоб зробити генетичний скринінг можливим, коли в них немає інших причин для цього, особливо якщо, як передбачають деякі експерти, методи збирання яйцеклітин або навіть виробництва яйцеклітин безпосередньо в організмі вийдуть на новий рівень, оскільки стовбурові клітини роблять їх легшими та менш інвазивними.

Звичайно, нам завжди слід ставити під сумнів, що люди робитимуть те, про що вони говорять, але це працює в обох напрямках. Ми також повинні, попереджають Меєр і її колеги, очікувати, що люди утримуватимуться від вибору, який вони вважають морально проблематичним. 36-46% учасників опитування або вважали застосування ПГТ-П аморальним, або не були впевнені у своїй позиції. А соціальні норми щодо нових технологій можуть швидко змінюватися. У 1969 році опитування показало, що більшість американців вважають ЕКЗ небажаним, тоді як незабаром після народження першої дитини ЕКЗ у Великій Британії в 1978 році понад 60 відсотків підтримали його та заявили, що самі розглянуть можливість його застосування.

У Великобританії ПГТ-П для вибору "позитивних" ознак, таких як інтелект, не може бути введений без схвалення Управління із запліднення та ембріології людини, якої в країні наразі немає. Але в США регулювання приватної практики ЕКЗ і генетичного тестування дуже слабке: тільки тому, що послуга має незначну або навіть недоведену користь, не гарантує, що компанії не можуть її пропонувати. Нове дослідження переконливо доводить, що необхідно термінове публічне обговорення того, яке суспільство ми хочемо та як ці репродуктивні технології можуть його змінити.

Раніше Фокус писав про ферму ембріонів. Новина про те, що Renewal Bio мають намір вирощувати людські ембріони зі стовбурових клітин, а потім використовувати їх у низці експериментів, сколихнула наукову спільноту.