Густонаселенная вершина мира. Эверест захватывают микробы, которые выплевывают альпинисты

Ученые, взявшие образцы почвы, заявляют, что данное открытие может пролить свет на вероятность внеземной жизни.

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Каждый год сотни альпинистов разбивают лагерь в Южном Коле на южной стороне Эвереста, готовясь к восходу вверх, в попытке достичь верхушки мира. В то время как эти искатели приключений, возможно, забирают домой заслуженные титулы покорителей гор, новое исследование показывает, что они также могут оставить после себя некоторые живучие микробы, которые, похоже, способны выжить в ледяных пустошах. Несмотря на экстремальные условия на Эвересте, исследователи смогли культивировать бактерии и грибы, выделенные из отложений горы. Эти организмы, которые по большей части находятся в спящем состоянии, могли быть перенесены ветром или людьми из менее экстремальных местностей в снежное царство Южного Кола, пишет Science Alert.

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Это исследование показывает влияние туристов на самую высокую вершину мира и может пролить свет на пределы жизни на Земле и потенциал жизни на других мирах.

Гора Эверест, расположенная в хребте Махалангур-Химал в Гималаях, выше любой другой на Земле и достигает 8 849 метров над уровнем моря.

Высокогорные условия Эвереста являются одними из самых экстремальных на Земле. Южный Кол, где исследовательская группа под руководством микробиологического эколога Николаса Драгоне из Университета Колорадо Боулдер (УКБ) собрала образцы почвы, что находится на высоте около 7 900 футов над уровнем моря.

Поэтому исследователи были удивлены, обнаружив, что даже микробы, приспособившиеся к теплому и влажному комфорту наших дыхательных путей, такие как стафилококки и стрептококки, смогли находиться в спящем состоянии и выжить в суровых, холодных и сухих условиях.

"В микробиоме Эвереста, даже на такой высоте, есть человеческий след, – говорит старший автор исследования Стивен Шмидт, эколог-микробиолог из УКБ, – кто-то даже высморкался или кашлянул, и это может проявиться во взятых образцах".

Помимо традиционных методов культивирования, включающих выращивание бактерий на богатых питательными веществами агаровых пластинах, команда провела секвенирование фрагментов генетического материала в почве для идентификации конкретных микробов. Как сообщается, это самая высокая точка, на которой подобные образцы когда-либо исследовались подобным образом.

Члены команды уже изучали образцы почвы в таких местах, как Анды, Гималаи и Антарктида, но говорят, что это первый случай, когда образцы, взятые на такой высоте, показали окончательные доказательства существования микроорганизмов, связанных с человеком.

Более высокая концентрация ультрафиолетового излучения, низкие температуры и недостаток воды — все это способствует гибели микробов на большой высоте, поэтому только самые выносливые организмы могут выжить в таком враждебном климате, как этот.

Бактерии стафилококк и стрептококк часто встречаются в почве, но генетические последовательности, выявленные в этом исследовании, были идентичны генетическим последовательностям распространенных видов, которые обычно колонизируют нашу кожу и рот.

Более того, образцы были взяты на расстоянии около 170 метров от места, где сопливые, сопящие, чихающие люди обычно разбивают лагерь перед тем, как принять вызов вершины.

"Мы прогнозируем, что, если мы возьмем пробы в более используемых человеком местах на горе, мы сможем найти еще больше микробных доказательств воздействия человека на окружающую среду", – пишет команда в своей статье.

Большинство микробов, как и те, которые человек переносит на большие высоты, впадают в спячку или погибают при воздействии таких экстремальных условий, но некоторые организмы, согласно предыдущим исследованиям, могут расти в течение коротких периодов доступности воды на больших высотах.

Поскольку температура воздуха на Южном Коле редко поднимается выше -10 °C – неизвестно, может ли скудная вода из тающего льда поддерживать рост микроорганизмов, а проверить рост микроорганизмов в таких экстремальных условиях – дело непростое.

Так, почва на Южном Коле и других высокогорных местах может собирать и замораживать только те организмы, которые попали туда с воздухом или людьми. Лучшие условия в лаборатории могут быть причиной, что помогла им вырасти.

Однако температура воздуха в районе Эвереста растет примерно на 0,33 °C за десятилетие, а в июле 2022 года на Южном Коле был зафиксирован рекордный максимум -1,4 °C. Эта тенденция потепления может привести к тому, что организмы, которые в настоящее время неактивны, в будущем станут активными.

Авторы говорят, что недавно установленная метеостанция на Южном Коле может дать больше информации, когда пройдет время и будет проведено больше наблюдений.

На данный момент исследователи не считают, что небольшое количество человеческих микробов на Эвересте окажет большое влияние на окружающую среду. Тем не менее, эта работа имеет значение для поиска внеземной жизни, например, в случае, если люди в конечном итоге достигнут Марса.

"Мы можем найти жизнь на других планетах и холодных лунах, – говорит Шмидт, – Нам придется быть осторожными, чтобы убедиться, что мы не загрязняем эти места нашей собственной жизнью".

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