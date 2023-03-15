Густонаселена вершина світу. Еверест захоплюють мікроби, які випльовують альпіністи

Вчені, які взяли зразки ґрунту, заявляють, що це відкриття може пролити світло на можливість позаземного життя.

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Щороку сотні альпіністів розбивають табір у Південному Колі на південній стороні Евересту, готуючись до сходу вгору, намагаючись досягти верхівки світу. У той час як ці шукачі пригод, можливо, забирають додому заслужені титули підкорювачів гір, нове дослідження показує, що вони також можуть залишити після себе деякі мікроби, що живуть, які, схоже, здатні вижити в крижаних пустках. Незважаючи на екстремальні умови на Евересті, дослідники змогли культивувати бактерії та гриби, виділені з відкладень гори. Ці організми, які здебільшого перебувають у сплячому стані, могли бути перенесені вітром або людьми з менш екстремальних місцевостей у снігове царство Південного Кола, пише Science Alert.

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Це дослідження показує вплив туристів на найвищу вершину світу та може пролити світло на межі життя на Землі та потенціал життя на інших світах.

Гора Еверест, розташована в хребті Махалангур-Хімал в Гімалаях, вища за будь-яку іншу на Землі і досягає 8 848 метрів над рівнем моря.

Високогірні умови Евересту є одними з найекстремальніших на Землі. Південний Кол, де дослідницька група під керівництвом мікробіологічного еколога Ніколаса Драгоне з Університету Колорадо Боулдер (УКБ) зібрала зразки ґрунту, що знаходиться на висоті близько 7 900 футів над рівнем моря.

Тому дослідники були здивовані, виявивши, що навіть мікроби, що пристосувалися до теплого та вологого комфорту наших дихальних шляхів, такі як стафілококи та стрептококи, змогли перебувати у сплячому стані та вижити у суворих, холодних і сухих умовах.

"У мікробіомі Евересту, навіть на такій висоті, є людський слід, – каже старший автор дослідження Стівен Шмідт, еколог-мікробіолог з УКБ, – хтось навіть висякався чи кашлянув, і це може виявитися у взятих зразках".

Крім традиційних методів культивування, що включають вирощування бактерій на багатих на поживні речовини агарових пластинах, команда провела секвенування фрагментів генетичного матеріалу в грунті для ідентифікації конкретних мікробів. Як повідомляється, це найвища точка, на якій подібні зразки будь-коли досліджувалися таким чином.

Члени команди вже вивчали зразки ґрунту в таких місцях, як Анди, Гімалаї та Антарктида, але кажуть, що це перший випадок, коли зразки, взяті на такій висоті, показали остаточні докази існування мікроорганізмів, пов'язаних із людиною.

Вища концентрація ультрафіолетового випромінювання, низькі температури та нестача води — все це сприяє загибелі мікробів на великій висоті, тому тільки витривалі організми можуть вижити в такому ворожому кліматі, як цей.

Бактерії стафілокок і стрептокок часто зустрічаються в грунті, але генетичні послідовності, виявлені в цьому дослідженні, були ідентичні генетичним послідовностям поширених видів, які зазвичай колонізують нашу шкіру та рот.

Понад те, зразки були взяті на відстані близько 170 метрів від місця, де сопливі, люди, що чхають, зазвичай розбивають табір перед тим, як прийняти виклик вершини.

"Ми прогнозуємо, що, якщо ми візьмемо проби в місцях на горі, що більше використовуються людиною, ми зможемо знайти ще більше мікробних доказів впливу людини на навколишнє середовище", — пише команда у своїй статті.

Більшість мікробів, як і ті, які людина переносить на великі висоти, впадають у сплячку або гинуть при дії таких екстремальних умов, але деякі організми, згідно з попередніми дослідженнями, можуть зростати протягом коротких періодів доступності води на висотах.

Оскільки температура повітря на Південному Колі рідко піднімається вище -10 °C – невідомо, чи може мізерна вода з льоду, що тане, підтримувати зростання мікроорганізмів, а перевірити зростання мікроорганізмів у таких екстремальних умовах – справа непроста.

Так, ґрунт на Південному Колі та інших високогірних місцях може збирати та заморожувати лише ті організми, які потрапили туди з повітрям чи людьми. Найкращі умови в лабораторії можуть бути причиною, що допомогла їм зрости.

Проте температура повітря в районі Евересту зростає приблизно на 0,33 °C за десятиліття, а в липні 2022 року на Південному Колі було зафіксовано рекордний максимум -1,4 °C. Ця тенденція потепління може призвести до того, що організми, які нині неактивні, у майбутньому стануть активними.

Автори кажуть, що нещодавно встановлена метеостанція на Південному Колі може дати більше інформації, коли мине час та буде проведено більше спостережень.

Нині дослідники не вважають, що невелика кількість людських мікробів на Евересті вплине на навколишнє середовище. Проте, ця робота має значення для пошуку позаземного життя, наприклад, якщо люди в підсумку досягнуть Марса.

"Ми можемо знайти життя на інших планетах і холодних місяцях, – каже Шмідт, – Нам доведеться бути обережними, щоб переконатися, що ми не забруднюємо ці місця нашим власним життям".

Раніше Фокус писав про загадкову форму життя, яка сховалася на глибині океану. Дослідження показує, що нова знахідка здатна пролити світло на те, як поширювалося стародавнє життя на планеті.