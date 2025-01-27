На Землі є дві секретні гори — у 100 разів вищі за Еверест: де вони заховані (фото)

Понад 70 років саме Еверест вважається найвищою вершиною світу, але вчені впевнені, що на планеті є дві гори, які значно вищі.

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Відтоді як Едмунд Гілларі та Тенцинг Норгей вперше досягли вершини Евересту в 1953 році, підкорення найвищої вершини у світі є основною метою майже кожного альпініста на Землі. Однак тепер учені заявляють, що висота Евересту насправді тьмяніє порівняно з двома секретними горами, які в 100 разів вищі, пише Daily Mail.

Відомо, що висота Евересту становить 8 800 метрів, тоді як висота секретних гір становить неймовірні 1 000 кілометрів. На щастя для альпіністів, нікому з нас ніколи не вдасться піднятися на ці вершини — вони приховані під поверхнею планети на глибині близько 2 000 кілометрів.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Арвена Деусса, вони з командою підрахували, що вік гір становить щонайменше пів мільярда років. Утім, учені не виключають, що секретні гори насправді можуть датуватися часом формування нашої планети — тобто близько чотирьох мільярдів років.

Відомо, що дві гігантські гори знаходяться під Африкою і Тихим океаном, на кордоні між ядром і мантією Землі — напівтвердою областю під корою. Доктор Деусс зазначає, що ніхто не знає, що це таке, і чи є вони тимчасовим явищем або існують мільйони, а то й мільярди років.

Гігантські вершини оточені "кладовищем" затонулих тектонічних плит, які раніше були виштовхнуті з поверхні планети в процесі, відомому як субдукція. У новій роботі вчені виявили, що секретні гори набагато гарячіші від навколишніх плит земної кори й на мільйони років старші.

Зазначимо, що існування гігантських структур у глибинах мантії Землі — давно не новина. Учені знають про їхнє існування вже кілька десятиліть — це стало можливо завдяки стеженню за тим, як сейсмічні ударні хвилі від землетрусів поширюються надрами планети. Коли відбувається потужний землетрус, він дзвонить по Землі, посилаючи хвилі, що біжать з боку в бік. Коли ці сейсмічні хвилі проходять через щось щільне або гаряче, вони сповільнюються, слабшають або повністю відбиваються — усе це разом дає змогу вченим досліджувати надра Землі.

Вчені використали ударні хвилі від землетрусів, щоб зробити зображення внутрішньої частини планети Фото: Utrecht University

Минулі дослідження вже показали, що існують дві величезні області мантії, де ударні хвилі різко сповільнюються — їх назвали Великими провінціями з низькою сейсмічною швидкістю (LLSVP). У новому дослідженні команда виявила, що хвилі сповільнюються в цих структурах, оскільки вони гарячі. Коли хвилі проходять через область, яка набагато гарячіша, їм потрібно затратити набагато більше енергії, щоб пройти через неї.

Однак, коли дослідники вивчили дані, вони були здивовані, виявивши зовсім іншу картину. За словами авторів дослідження, всупереч їхнім очікуванням, учені виявили в областях невелике загасання, через що тони звучали там дуже голосно. Водночас велике загасання було виявлено в холодному кладовищі плит — тут тони звучали дуже тихо. Шматки породи з кори спричиняють велике загасання, тому що вони перекристалізовуються в щільну структуру, коли занурюються вниз до ядра.

Автори дослідження зазначають, все це вказує на те, що заховані гори, ймовірно, складаються з набагато більших зерен, ніж навколишні плити — вони не поглинають так багато енергії від сейсмічних хвиль, які проходять. За словами Деусса, подібні мінеральні зерна не ростуть швидко — це вказує на те, що заховані гори, ймовірно, набагато старші за цвинтарі плит, що їх оточують.

За оцінками дослідників, цим підземним горам щонайменше пів мільярда років. Але вони можуть бути набагато старшими, можливо, навіть сходячи до утворення самої Землі. Цікаво, що такі висновки суперечать провідній теорії про те, що земна мантія постійно перебуває в русі.

Хоча мантія насправді не рідка, вона рухається як рідина протягом надзвичайно тривалих періодів. Раніше вважалося, що мантія, таким чином, "добре перемішується" поточними потоками. Але тепер учені сумніваються.

Раніше Фокус писав про те, що літосфера Землі дійсно занурюється в мантію: вчені вперше знайшли вагомі докази.