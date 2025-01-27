На Земле есть две секретные горы — в 100 раз выше Эвереста: где они спрятаны (фото)

Более 70 лет именно Эверест считается самой высокой вершиной мира, но ученые уверенны, что на планете есть две горы, которые значительно выше.

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С тех пор как Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые достигли вершины Эвереста в 1953 году, покорение самой высокой вершины в мире является основной целью почти каждого альпиниста на Земле. Однако теперь ученые заявляют, что высота Эвереста на самом деле меркнет в сравнении в двумя секретными горами, которые в 100 раз выше, пишет Daily Mail.

Известно, что высота Эвереста составляет 8 800 метров, тогда как высота секретных гор составляет невероятные 1 000 километров. К счастью для альпинистов, никому из нас никогда не удастся взобраться на эти вершины — они скрыты под поверхностью планеты на глубине около 2 000 километров.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Арвена Деусса, они с командой подсчитали, что возраст гор составляет не менее полумиллиарда лет. Впрочем, ученые не исключают, что секретные горы на самом деле могут датироваться временем формирования нашей планеты — то есть около четырех миллиардов лет.

Известно, что две гигантские горы находятся под Африкой и Тихим океаном, на границе между ядром и мантии Земли — полутвердой областью под корой. Доктор Деусс отмечает, что никто не знает, что это такое, и являются ли они временным явлением или существуют миллионы, а то и миллиарды лет.

Гигантские вершины окружены "кладбищем" затонувших тектонических плит, которые ранее были вытолкнуты с поверхности планеты в процессе, известном как субдукция. В новой работе ученые обнаружили, что секретные горы намного горячее окружающих плит земной коры и на миллионы лет старше.

Отметим, что существование гигантских структур в глубинах мантии Земли — давно не новость. Ученые знают об их существовании уже несколько десятилетий — это стало возможно благодаря слежению за тем, как сейсмические ударные волны от землетрясений распространяются по недрам планеты. Когда происходит мощное землетрясение, оно звонит по Земле, посылая полны, бегущие из стороны в сторону. Когда эти сейсмические волны проходят через что-то плотное или горячее, они замедляются, ослабевают или полностью отражаются — все это вместе позволяет ученым исследовать недра Земли.

Ученые использовали ударные волны от землетрясений, чтобы сделать изображение внутренней части планеты Фото: Utrecht University

Прошлые исследования уже показали, что существуют две огромные области мантии, где ударные волны резко замедляются — их назвали Большими провинциями с низкой сейсмической скоростью (LLSVP). В новом исследовании команда обнаружила, что волны замедляются в этих структурах, так как они горячие. Когда волны проходят через область, которая намного горячее, им нужно затратить гораздо больше энергии, чтобы пройти через нее.

Однако, когда исследователи изучили данные, они были удивлены, обнаружив совершенно иную картину. По словам авторов исследования, вопреки их ожиданиям, ученые обнаружили в областях небольшое затухание, из-за чего тона звучали там очень громко. В то же время большое затухание было обнаружено в холодном кладбище плит — здесь тона звучали очень тихо. Куски породы из коры вызывают большое затухание, потому что они перекристаллизовываются в плотную структуру, когда погружаются вниз к ядру.

Авторы исследования отмечают, все это указывает на то, что спрятанные горы, вероятно, состоят из гораздо более крупных зерен, чем окружающие плиты — они не поглощают так много энергии от проходящих сейсмических волн. По словам Деусса, подобные минеральные зерна не растут быстро — это указывает на то, что спрятанные горы, вероятно, намного старше окружающих их кладбищ плит.

По оценкам исследователей, этим подземным горам по меньшей мере полумиллиарда лет. Но они могут быть намного старше, возможно, даже восходя к образованию самой Земли. Любопытно, что такие выводы противоречат ведущей теории о том, что земная мантия постоянно находится в движении.

Хотя мантия на самом деле не жидкая, она движется как жидкость в течение чрезвычайно длительных периодов времени. Ранее считалось, что мантия, таким образом, "хорошо перемешивается" текущими потоками. Но теперь ученые сомневаются.

Ранее Фокус писал о том, что литосфера Земли действительно погружается в мантию: ученые впервые нашли веские доказательства.