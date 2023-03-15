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Технологии и наука

Углерод, он и в Африке углерод: ученые смогли оценить его количество в африканских деревьях

наука, африка, исследование, изменение климата, деревья
Фото: SciTechDaily | С помощью алгоритмов машинного обучения и ИИ ученые смогли установить приблизительное количество углерода, содержащегося в деревьях Африки

С помощью алгоритмов машинного обучения и ИИ ученые смогли установить примерное количество углерода, содержащегося в деревьях Африки. Это позволит лучше понять углеродный цикл и изменение климата.

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Используя ИИ и спутниковые изображения, ученые смогли узнать, сколько углерода содержится в деревьях засушливых регионов Африки. Раньше было невозможно собрать точную информацию, но современные технологии помогли ученым. Эта информация ценна для прогнозирования дальнейших изменений климата, сообщают SciTechDaily.

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С помощью спутниковых изображений и искусственного интеллекта команда ученых, в которую входят представители NASA, составила карту почти 10 миллиардов деревьев в засушливых регионах Африки, чтобы оценить количество углерода за пределами тропических лесов континента.

Исследователи обнаружили, что в полузасушливых регионах Африки на самом деле больше деревьев, чем считалось, однако они накапливают меньше углерода, чем предполагало моделирование. Всего около 0,84 петаграмма углерода находится в засушливых регионах Африки. 1 петаграмм включает в себя 1 миллиард метрических тонн.

Такая оценка важна для прогнозирования изменений климата, поскольку это имеет прямое влияние на то, как долго деревья и растения сохраняют углерод. Трава и кусты накапливают мало углерода из-за своей недолговечности, в отличие от деревьев.

наука, африка, исследование, изменение климата, деревья Fullscreen
Исследователи обнаружили, что в полузасушливых регионах Африки на самом деле больше деревьев, чем считалось, однако они накапливают меньше углерода, чем предполагало моделирование
Фото: SciTechDaily

За пределами тропических африканских лесов обычно ландшафт Африки рассеян от сухих лугов с одиночными деревьями до саванн и влажных областей с большим количеством рассеянных деревьев. Поэтому оценки ученых осложнены, и зачастую количество углерода в исследованиях было заниженным или, наоборот, завышенным.

"Наша команда собрала и проанализировала данные об углероде вплоть до уровня отдельных деревьев в огромных полузасушливых регионах Африки и других регионах — то, что раньше делалось только в небольших локальных масштабах", — сказал Комптон Такер, ведущий научный сотрудник проекта и ученый в Центре космических полетов имени Годдарда (NASA) в Гринбелте, штат Мэриленд.

Углерод постоянно циркулирует между сушей, атмосферой и океаном. Деревья удаляют его из атмосферы во время процесса фотосинтеза и накапливают в себе. Благодаря этому свойству довольно часто предлагается увеличение древесного покрова как способ компенсировать растущие выбросы углерода.

наука, африка, исследование, изменение климата, деревья Fullscreen
Мартин Брандт из Университета Копенгагена собрал данные обучения ИИ из почти 90 тысяч отдельных деревьев, а его коллега Анкит Кария адаптировал нейронную сеть, чтобы было возможно обнаруживать отдельные деревья на изображениях со спутников
Фото: SciTechDaily

В исследовании команда использовала искусственный интеллект, чтобы проанализировать более 326 тысяч спутниковых изображений. Мартин Брандт из Университета Копенгагена собрал данные обучения ИИ из почти 90 тысяч отдельных деревьев, а его коллега Анкит Карияа адаптировал нейронную сеть, чтобы было возможно обнаруживать отдельные деревья на изображениях со спутников.

Исследователи определили "дерево" как что-то с зеленой кроной и близлежащей тенью. Такое определение они использовали для того, чтобы научить суперкомпьютер Blue Waters в Университете Иллинойса считать деревья. Команда сравнила полученные результаты с человеческими отметками ландшафта: компьютеры на 96,5% правильно измерили площадь кроны деревьев.

наука, африка, исследование, изменение климата, деревья Fullscreen
Используя информацию о площади кроны и с помощью аллометрии, исследования об изменениях отдельных характеристик живых существ с размером, ученые могут определить количество углерода в листьях, стволах и корнях
Фото: SciTechDaily

Используя информацию о площади кроны и с помощью аллометрии, исследования об изменениях отдельных характеристик живых существ с размером, ученые могут определить количество углерода в листьях, стволах и корнях деревьев. Группа исследователей провела анализ 30 видов деревьев для измерения массы листьев, древесины и корней. Так они установили статистическую зависимость от площади крон дерева.

Фокус также рассказывал об отчаянных шагах, на которые хотят пойти ученые, чтобы спасти Землю.