Отчаянные меры. 60 ученых требуют изучить геоинженерию, как один из вариантов спасения Земли

Исследователи отмечают, что нынешние способы не способны решить проблему, а потому считают, что необходимо прибегнуть даже к самым фантастическим методам.

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Последние несколько десятилетий человечество отчаянно пытается решить климатические проблемы Земли, однако все тщетно — глобальная температура повышается, ледники тают быстрее, а уровень моря растет, пишет Futurism.

Человечество настолько отчаянно нуждается в решениях для борьбы с изменениями климата, что даже методы, которые ранее казались фантастическими и спекулятивными, теперь рассматриваются как правдоподобное решение. Одним из таких методов является солнечная геоинженерия или, как ее еще называют, модификация солнечного излучения (SRM). По сути, этот процесс предполагает охлаждение планеты с помощью отражения солнечного света путем введения аэрозолей в атмосферу Земли.

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Исследователи настолько отчаялись найти решение этой проблемы, что написали открытое письмо с призывом расширить исследования в этой области, чтобы спасти планету от неминуемых изменений климата. Под текстом поставили свои подписи шесть десятков исследователей.

Отметим, что в своем обращении ученые не делают ставки на геоинженерию как на окончательное решение, а предупреждают, что человечеству необходимо продолжать политику сокращения выбросов парниковых газов. Однако в то же время исследователям стоит изучить все плюсы и минусы блокировки солнечного света, прежде чем сбросить со счетов этот вариант.

В своем обращении исследователи рассмотрели несколько подходов к геоинженерии. Один из них является общедоступно известным и предполагает введение аэрозоля в стратосферу Земли, что позволит уменьшить количество поглощаемого солнечного света.

Другой метод представляет собой осветление морских облаков. По сути, он предполагает превращение облаков в гигантские солнечные отражатели посредством добавления аэрозолей морской соли — это повысит яркость облаков. Третий вариант предполагает истончение перистых облаков, что позволит уменьшить основные облака, что повлечет за собой уменьшение количества согревающего инфракрасного света, который они сохраняют.

В своем письме ученые отмечают, что научное сообщество должно изучить все эти возможные методы, чтобы принять окончательное решение в ближайшие два десятилетия. Они настаивают, что данный выбор в конце концов отразится на жизни всего человечества и планеты в целом.

Исследователи также утверждают, что несмотря на все старания мы рано или поздно превысим порог потепления в 1,5 градуса Цельсия. Это обусловлено тем, что в атмосфере Земли уже содержится множество парниковых газов, в том числе CO2, а срок хранения этих газов предполагает, что в ближайшее время они будут лишь накапливаться, но не испаряться.

В заключение исследователи отмечают, что сокращение выбросов играет ключевую роль для предотвращения необратимых последствий изменения климата, ведь обратить вспять потепление человечество не удастся, а значит мы должны сделать все, для того чтобы сократить выбросы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предлагают "отбелить" облака, чтобы спасти Землю от глобального потепления.