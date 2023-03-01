Відчайдушні заходи. 60 учених вимагають вивчити геоінженерію як один із варіантів порятунку Землі

Дослідники відзначають, що нинішні способи не здатні вирішити проблему, а тому вважають, що необхідно вдатися навіть до найфантастичніших методів.

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Останні кілька десятиліть людство відчайдушно намагається вирішити кліматичні проблеми Землі, проте все марно — глобальна температура підвищується, льодовики тануть швидше, а рівень моря зростає, пише Futurism.

Людство настільки відчайдушно потребує рішень для боротьби зі змінами клімату, що навіть методи, які раніше здавалися фантастичними та спекулятивними, тепер розглядаються як правдоподібне рішення. Одним із таких методів є сонячна геоінженерія або, як її ще називають, модифікація сонячного випромінювання (SRM). По суті цей процес передбачає охолодження планети за допомогою відбиття сонячного світла шляхом введення аерозолів в атмосферу Землі.

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Дослідники настільки зневірилися знайти вирішення цієї проблеми, що написали відкритий лист із закликом розширити дослідження в цій галузі, щоб урятувати планету від неминучих змін клімату. Під текстом поставили свої підписи шість десятків дослідників.

Зазначимо, що у своєму зверненні вчені не роблять ставку на геоінженерію як остаточне рішення, а попереджають, що людству необхідно продовжувати політику скорочення викидів парникових газів. Однак водночас дослідникам варто вивчити всі плюси та мінуси блокування сонячного світла, перш ніж відкинути цей варіант.

У своєму зверненні дослідники розглянули кілька підходів до геоінженерії. Один із них є загальнодоступно відомим і передбачає введення аерозолю в стратосферу Землі, що дозволить зменшити кількість сонячного світла, що поглинається.

Інший метод — освітлення морських хмар. По суті, він передбачає перетворення хмар на гігантські сонячні відбивачі за допомогою додавання аерозолів морської солі — це підвищить яскравість хмар. Третій варіант передбачає витончення перистих хмар, що дозволить зменшити основні хмари, це спричинить зменшення кількості зігрівального інфрачервоного світла, яке вони зберігають.

У своєму листі вчені зазначають, що наукова спільнота має вивчити всі ці можливі методи, щоб ухвалити остаточне рішення в найближчі два десятиліття. Вони наполягають, що цей вибір урешті-решт позначиться на житті всього людства та планети загалом.

Дослідники також стверджують, що, попри всі старання, ми рано чи пізно перевищимо поріг потепління в 1,5 градуса за Цельсієм. Це зумовлено тим, що в атмосфері Землі вже міститься безліч парникових газів, у тому числі CO2, а термін зберігання цих газів передбачає, що найближчим часом вони лише накопичуватимуться, але не випаровуватимуться.

Насамкінець дослідники зазначають, що скорочення викидів відіграє ключову роль для запобігання незворотним наслідкам зміни клімату, адже повернути назад потепління людство не вдасться, а значить, ми повинні зробити все для того, щоб скоротити викиди.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пропонують "відбілити" хмари, щоб урятувати Землю від глобального потепління.