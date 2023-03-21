Чайник дьявола: десятилетиями никто не знал, куда ведет эта подземная река (фото)

"Чайник дьявола" (The Devil's Kettle) — необычное образование в скале и невероятный водопад, где исчезает примерно половина воды из реки Брул. Однако куда именно убегают ее воды, до сих пор точно неизвестно.

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В государственном парке в штате Миннесота есть своеобразное образование в скале "Чайник дьявола" (The Devil's Kettle). Там река Брул разделяется пополам и как будто навсегда теряет половину своих вод. Об этом пишет IFLScience.

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На протяжении десятилетий исследователи и ученые разбирались, куда исчезает вода. Посетители парка бросали в реку разные предметы, от мячиков для пинг-понга и GPS-трекеров до (по местным слухам) автомобиля, чтобы попытаться найти эти предметы, когда они появятся снова. Однако эти вещи никогда не возвращались назад.

Существует несколько теорий, пытающихся объяснить этот необычный случай. В частности, некоторые считают, что вода отделилась от главной реки Брул и прошла по подземным тоннелям где-то к озеру Верхнее — крупнейшему из пяти Великих озер Северной Америки и крупнейшему пресноводному озеру в мире по площади.

Менеджер парка Питер Мотт делится: "Я слышал, как местные жители описывали возможность того, что эта вода разделяется у водопада и часть ее стекает в Канаду. Некоторые предполагают, что она каким-то магическим способом возвращается в Миссисипи".

Как бы там ни было, это маловероятно. Подводные туннели не так-то просто образовать в таких твердых породах, которые можно встретить в этой местности. Именно поэтому загадка исчезновения воды дразнила довольно долго.

В 2016 году команда из Департамента природных ресурсов штата Миннесота решила исследовать водный поток реки до раздвоения и после главного водопада, чтобы выяснить, не исчезает ли вода. Они измерили скорость течения и обнаружили, что река течет со скоростью 3,48 кубического метра в секунду выше "Чайника дьявола" и 3,43 кубического метра в секунду ниже его.

Принимавший участие в исследовании гидролог Джефф Грин объяснил результаты: "В мире измерения скорости течения эти два показателя по существу одинаковы и находятся в пределах допустимых отклонений оборудования. Полученные показатели не свидетельствуют о потере воды после "Чайника", поэтому это подтверждает, что вода восстанавливается в потоке под ним". То есть, она соединяется с основным руслом.

Что касается брошенных предметов, то здесь все просто. Они настолько перемалываются, как можно было бы ожидать от места с таким красноречивым названием.

Исследователи отмечают, что образующийся под водопадом бассейн — невероятно мощная система циркуляции потоков, способная расщеплять материал и удерживать его под водой, пока он не всплывет в определенной точке ниже по течению. А вода соединяется с остальной рекой почти сразу после водопада.

Однако пока неизвестно, где именно это происходит.

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