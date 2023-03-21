Банка или бутылка: ученые исследовали влияние емкостей на свежесть пива

Спор, который долгое время разделял любителей пива, наконец-то разрешился благодаря недавнему исследованию, опубликованному учеными. Они также рассказали, какой напиток менее восприимчив к емкостям.

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Свежесть пива может быть предметом дискуссий среди любителей пива, особенно когда речь заходит о том, где лучше хранить пиво – в банках или бутылках. Однако недавний отчет, опубликованный учеными, свидетельствует о том, что ответ на этот вопрос не однозначен и может зависеть от типа пива. Согласно исследованию, янтарный эль, как правило, остается более свежим в бутылках, в то время как выбор тары практически не влияет на стабильность индийского бледного эля (IPA), пишет Technology Networks.

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Пиво содержит различные вкусовые соединения, которые вырабатываются дрожжами, хмелем и другими ингредиентами. Во время хранения эти соединения подвергаются химическим реакциям, в результате которых одни вкусовые компоненты разрушаются, а другие образуют новые. Этот процесс может привести к забраживанию пива, в результате чего уменьшаются некоторые приятные вкусовые качества и увеличиваются неприятные. Чтобы решить эту проблему, исследователи изучали старение пива, уделяя внимание в основном светлым сортам и ограниченному количеству химических веществ. Однако в данном исследовании Джессика Пренни и ее коллеги изучили старение янтарного эля и IPA, а также дополнительных соединений. Команда также провела первое сравнение стабильности пива, хранившегося в стеклянных бутылках и алюминиевых банках.

Изучение старения пива в банках и бутылках

Чтобы смоделировать типичные условия хранения, банки и коричневые бутылки с янтарным элем и IPA охлаждались в течение месяца, а затем хранились при комнатной температуре в течение пяти месяцев. В течение этого периода исследователи каждые две недели анализировали содержание метаболитов во вновь открытой таре. Концентрация некоторых метаболитов в янтарном эле, таких как некоторые аминокислоты и эфиры, значительно отличалась в зависимости от того, в какой таре он был упакован – в бутылке или банке. Напротив, IPA был менее чувствителен к типу упаковки, возможно, из-за более высокой концентрации полифенолов, содержащихся в хмеле. Эти соединения не только предотвращают окисление, но и связываются с аминокислотами, удерживая их в пиве, а не позволяя им прилипать к внутренней поверхности тары.

Метаболический профиль как янтарного эля, так и IPA менялся с течением времени, независимо от того, в какую тару они были упакованы – в банку или бутылку. Однако янтарный эль в банках продемонстрировал наиболее значительные изменения во время выдержки. Когда исследователи определят, как эти изменения влияют на вкус, пивовары смогут принимать более обоснованные решения о выборе оптимального типа упаковки для конкретного сорта пива.

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