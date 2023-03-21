Возлюбленный для Несси. Морское чудище с головой коня в Орегоне обвиняют в подводном извержении

Впервые упоминания о странном существе появились еще в 1930-х года и двое каякеров вновь заявили, что встретили Колоссального Клода.

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Криптиды, такие как призраки, йети или лохнесское чудовище живут в приданиях благодаря сообщениям о наблюдениях, предполагаемым свидетельствам очевидцев и сомнительным рассказам, уходящими корнями в историю всех малообъяснимых вещей. Об одном из подобных морских чудищ ходят легенды и в Орегоне, пишет IFLScience.

Первые упоминания об Колоссальном Клоде появились еще в 1934 году, тогда экипаж маяка "Колумбия" впервые заявил о том, что им удалось наблюдать за прогулкой огромного существа размеров в 12 метров в длину. Тогда свидетели отмечали, что морское чудище обладает змеевидным толстым телом и зловещей головой, экипаж утверждал, что некоторое время им даже удалось наблюдать за существом в бинокль, однако преследовать Колоссального Клода они все же не решились, опасаясь, что он может затопить их лодку.

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С тех пор легенда о том, что вокруг реки Колумбия в штате Орегон (США) бродит огромное морское чудище с головой коня прочно закрепились в местном фольклоре. Спустя всего три года капитан рыболовецкого траулера "Вив" заявил о том, что им с командой также повстречался Клод. В 1937 году команда описала, что видела длинное, волосатое, рыжевато-коричневое существо с огромной головой лошади. Длина чудища составляла около 12 метров, а в ширину он достигал порядка 1,2 метров.

Позже подобное свидетельство встречается в отчете с лодки по вылову палтуса "Арго", на этот раз команда уверяла, что Колосальный Клод покрыт грубым серым мехом, а команде удалось понаблюдать за тем, как он охотится за рыбой в местных водах. Последующие почти 100 лет свидетельства тех или иных "очевидцев" добавляли некоторые детали к образу местного морского чудища. Так продолжалось до 2017 года, когда каякерам удалось запечатлеть нечто странное во время прогулки по Йельскому озеру.

Известно, что 29 июня двое друзей решили отправиться на прогулку на каяах по Йельскому озеру на юго-западе Вашингтона. Прогулка не предвещала ничего особенного, пока друзья не наткнулись на странные пузыри, которые всплывали посреди озера, несмотря на отсутствие течения или любых других погодных условий, способных объяснить аномалию.

Очевидцы погрузили камеру в воду и увидели кружащиеся обломки и пузыри, а затем на поверхность воды поднялось нечто, напоминающее темно-коричневую грязь или листья. Кроме того, очевидцы утверждали, что в этом месте также наблюдался неприятный запах.

Местные тут же поспешили заявить, что каякерам удалось запечатлеть никого иного как самого Колосального Клода. Предполагается, что чудище могло преследовать косяк лосося из океана и таким образом очутилось в озере, желая подкрепиться. Однако морские биологи считают, что это маловероятно. Во-первых, популяция лосося в реке Колумбия значительно сократилась, во-вторых, маловероятно, что в Йельском озере обитают крупные неизвестные существа.

По словам геолога Боба Андерсона, каякеры, вероятно, наткнулись на небольшое "подводное извержение". Пузыри на поверхности озера вероятнее всего вызваны природным газом, захваченным на дне озера. Ученый также отмечает, что это может объяснить и странный неприятный запах, который почувствовали мужчины — попросту выделение сероводорода и метана.

Ранее Фокус писал о том, что математик утверждает, что Лохнесское чудовище — не просто гигантский угорь.