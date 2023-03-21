Улюблений для Нессі. Морське чудовисько з головою коня в Орегоні звинувачують у підводному виверженні

Вперше згадки про дивну істоту з'явилися ще в 1930-х роках і двоє каякерів знову заявили, що зустріли Колосального Клоду.

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Криптиди, такі як привиди, єті або лохнесське чудовисько живуть завдяки повідомленням про спостереження, передбачуваним свідченням очевидців і сумнівним розповідям, що сягають в історію всіх малозрозумілих речей. Про одне з подібних морських чудовиськ ходять легенди і в Орегоні, пише IFLScience.

Перші згадки про Колосального Клода з'явилися ще в 1934 році, тоді екіпаж маяка "Колумбія" вперше заявив про те, що їм вдалося спостерігати за прогулянкою величезної істоти розмірів 12 метрів у довжину. Тоді свідки зазначали, що морське чудовисько має змієподібне товсте тіло і зловісну голову, екіпаж стверджував, що деякий час їм навіть вдалося спостерігати за істотою в бінокль, проте переслідувати Колосального Клода вони все ж таки не наважилися, побоявшись, що він може затопити їхній човен.

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З того часу легенда про те, що навколо річки Колумбія в штаті Орегон (США) бродить величезне морське чудовисько з головою коня, міцно закріпилися в місцевому фольклорі. Через три роки капітан рибальського траулера "Вів" заявив про те, що їм з командою також зустрівся Клод. У 1937 році команда описала, що бачила довгу, волохату, рудувато-коричневу істоту з величезною головою коня. Довжина чудовиська становила близько 12 метрів, а завширшки він досягав близько 1,2 метра.

Пізніше подібне свідчення зустрічається у звіті з човна з вилову палтуса "Арго", цього разу команда запевняла, що Колосальний Клод вкритий грубим сірим хутром, а команді вдалося поспостерігати за тим, як він полює на рибу в місцевих водах. Наступні майже сто років свідчення тих чи інших "очевидців" додавали деякі деталі до образу місцевого морського чудовиська. Так тривало до 2017 року, коли каякерам вдалося сфотографувати щось дивне під час прогулянки Єльським озером.

Відомо, що 29 червня двоє друзів вирішили вирушити на прогулянку на каяях Єльським озером на південному заході Вашингтона. Прогулянка не віщувала нічого особливого, поки друзі не натрапили на дивні бульбашки, які виринали посеред озера, попри відсутність течії чи будь-яких інших погодних умов, здатних пояснити аномалію.

Очевидці поставили камеру у воду і побачили уламки, що кружляють, і бульбашки, а потім на поверхню води піднялося щось, що нагадує темно-коричневий бруд або листя. Крім того, очевидці стверджували, що тут також спостерігався неприємний запах.

Місцеві тут же поспішили заявити, що каякерам вдалося сфотографувати нікого іншого, як самого Колосального Клоду. Передбачається, що чудовисько могло переслідувати одвірок лосося з океану і таким чином опинилося в озері, бажало підкріпитися. Однак морські біологи вважають, що це малоймовірно. По-перше, популяція лосося в річці Колумбія значно скоротилася, по-друге, малоймовірно, що в Єльському озері мешкають великі невідомі істоти.

За словами геолога Боба Андерсона, каякери, ймовірно, натрапили на невелике "підводне виверження". Бульбашки на поверхні озера найімовірніше викликані природним газом, захопленим на дні озера. Вчений також зазначає, що це може пояснити й дивний неприємний запах, який відчули чоловіки — просто виділення сірководню та метану.

Раніше Фокус писав про те, що математик стверджує, що Лохнеське чудовисько — не просто гігантський вугор.