Находка пережила землетрясение и извержение Везувия: ученые сделали новое открытие в Помпеях

Древнеримский город Помпеи погиб из-за извержения вулкана Везувий, который похоронил его под тоннами пепла. Сегодня исследователи открывают там прекрасные артефакты той эпохи.

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Археологам удалось обнаружить фрагмент мозаики в Помпеях, сохранившийся там после землетрясения в 62 году. Этот древний римский город находится в пределах современной коммуны вблизи Неаполя. В 79 году его под 4-6-метровым слоем вулканического пепла и пемзы похоронил вулкан Везувий, пишет Heritage Daily.

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В 62 году н. регион пережил землетрясение силой от V до VI баллов по шкале Меркалли. Эта шкала особенная тем, что ее обычно используют для измерения интенсивности землетрясений по внешним признакам, на основе данных о разрушении, когда отсутствуют какие-либо данные о силе подземных толчков.

Максимальная интенсивность прошедшихся по территории древнего города подземных толчков оценивается в диапазоне от IX до X баллов, что причинило серьезные повреждения зданиям в Помпеях и близлежащих регионах.

Ранее исследователи нашли барельеф в доме Луция Цецилия Иукунда, римского банкира, жившего в римском городе Помпеи примерно в 14–62 гг. н.э. Его дом все еще стоит, и его можно увидеть среди развалин. Ларарий, где и удалось обнаружить барельеф, древние римляне использовали для поклонения домашним богам — ларам или пенатам. Их считали защитниками домашнего очага и семьи.

Этот барельеф изображает землетрясение и его последствия, а именно, повреждения города Помпеи и помпейского храма Юпитера.

Сама мозаика является фрагментом напольного покрытия, на месте которого позже, во 2 веке нашей эры, построят Стабианские бани Фото: Pompeii Sites

Недавние раскопки с участием археологов из Археологического парка Помпей, Свободного университета Берлина и Неаполитанского Восточного университета обнаружили участок мозаичного пола на via dell'Abbondanza, главной улице (decumanus maximus), проходившей через город.

Сама мозаика является фрагментом напольного покрытия, на месте которого позже, во 2 веке нашей эры, построят Стабианские бани — древнеримский купальный комплекс в Помпеях, старейшая и самая большая из 5 общественных бань города.

После землетрясения здание сравняло с землей, а территорию использовали для построения купального комплекса и нескольких скамеек. Команда изучила западную часть этого комплекса.

Под полом коридора 79 года исследователи обнаружили остатки белой мозаики, окаймленной черной полосой, с центральной полихромной эмблемой с геометрическим узором Фото: Pompeii Sites

Под полом коридора 79 года исследователи обнаружили остатки белой мозаики, окаймленной черной полосой, с центральной полихромной эмблемой с геометрическим узором.

Узор состоял из черных, белых и зеленых тессеров, окаймленных двойной красно-черной полосой. Он напоминает сектильные полы целлы храма Аполлона. Целла — святилище античного храма, где содержалось скульптурное изображение божества.

Узор напоминает сектильный пол целлы храма Аполлона Фото: Anne Kleineberg, ERC Grant 681269 DÉCOR.

Габриэль Цухтригель, директор проекта, делится: "Благодаря новым исследованиям Берлинского и Неаполитанского университетов, сегодня мы можем начать переписывать историю этого комплекса, добавив еще одну главу — роскошный дом с исключительными мозаиками и просторными комнатами, занимавший западную часть бани за несколько бань в 79 году нашей эры".

Ранее Фокус рассказывал о еще одной мозаике времен Римской империи, обнаруженной в Британии. Археологи делятся, что эта находка застала нас врасплох.