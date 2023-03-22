Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Находка пережила землетрясение и извержение Везувия: ученые сделали новое открытие в Помпеях

мозаика, помпеи, везувий, находка, раскопки, раскопки помпеи, находка помпеи, исследование помпеи, извержение везувий, извержение вулкана
Фото: Pompeii Sites | Археологам удалось обнаружить фрагмент мозаики в Помпеях, пролежавший там после землетрясения в 62 году

Древнеримский город Помпеи погиб из-за извержения вулкана Везувий, который похоронил его под тоннами пепла. Сегодня исследователи открывают там прекрасные артефакты той эпохи.

Related video

Археологам удалось обнаружить фрагмент мозаики в Помпеях, сохранившийся там после землетрясения в 62 году. Этот древний римский город находится в пределах современной коммуны вблизи Неаполя. В 79 году его под 4-6-метровым слоем вулканического пепла и пемзы похоронил вулкан Везувий, пишет Heritage Daily.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

В 62 году н. регион пережил землетрясение силой от V до VI баллов по шкале Меркалли. Эта шкала особенная тем, что ее обычно используют для измерения интенсивности землетрясений по внешним признакам, на основе данных о разрушении, когда отсутствуют какие-либо данные о силе подземных толчков.

Максимальная интенсивность прошедшихся по территории древнего города подземных толчков оценивается в диапазоне от IX до X баллов, что причинило серьезные повреждения зданиям в Помпеях и близлежащих регионах.

Ранее исследователи нашли барельеф в доме Луция Цецилия Иукунда, римского банкира, жившего в римском городе Помпеи примерно в 14–62 гг. н.э. Его дом все еще стоит, и его можно увидеть среди развалин. Ларарий, где и удалось обнаружить барельеф, древние римляне использовали для поклонения домашним богам — ларам или пенатам. Их считали защитниками домашнего очага и семьи.

Этот барельеф изображает землетрясение и его последствия, а именно, повреждения города Помпеи и помпейского храма Юпитера.

мозаика, помпеи, везувий, находка, раскопки, раскопки помпеи, находка помпеи, исследование помпеи, извержение везувий, извержение вулкана Fullscreen
Сама мозаика является фрагментом напольного покрытия, на месте которого позже, во 2 веке нашей эры, построят Стабианские бани
Фото: Pompeii Sites

Недавние раскопки с участием археологов из Археологического парка Помпей, Свободного университета Берлина и Неаполитанского Восточного университета обнаружили участок мозаичного пола на via dell'Abbondanza, главной улице (decumanus maximus), проходившей через город.

Сама мозаика является фрагментом напольного покрытия, на месте которого позже, во 2 веке нашей эры, построят Стабианские бани — древнеримский купальный комплекс в Помпеях, старейшая и самая большая из 5 общественных бань города.

После землетрясения здание сравняло с землей, а территорию использовали для построения купального комплекса и нескольких скамеек. Команда изучила западную часть этого комплекса.

мозаика, помпеи, везувий, находка, раскопки, раскопки помпеи, находка помпеи, исследование помпеи, извержение везувий, извержение вулкана Fullscreen
Под полом коридора 79 года исследователи обнаружили остатки белой мозаики, окаймленной черной полосой, с центральной полихромной эмблемой с геометрическим узором
Фото: Pompeii Sites

Под полом коридора 79 года исследователи обнаружили остатки белой мозаики, окаймленной черной полосой, с центральной полихромной эмблемой с геометрическим узором.

Узор состоял из черных, белых и зеленых тессеров, окаймленных двойной красно-черной полосой. Он напоминает сектильные полы целлы храма Аполлона. Целла — святилище античного храма, где содержалось скульптурное изображение божества.

мозаика, помпеи, везувий, находка, раскопки, раскопки помпеи, находка помпеи, исследование помпеи, извержение везувий, извержение вулкана Fullscreen
Узор напоминает сектильный пол целлы храма Аполлона
Фото: Anne Kleineberg, ERC Grant 681269 DÉCOR.

Габриэль Цухтригель, директор проекта, делится: "Благодаря новым исследованиям Берлинского и Неаполитанского университетов, сегодня мы можем начать переписывать историю этого комплекса, добавив еще одну главу — роскошный дом с исключительными мозаиками и просторными комнатами, занимавший западную часть бани за несколько бань в 79 году нашей эры".

Ранее Фокус рассказывал о еще одной мозаике времен Римской империи, обнаруженной в Британии. Археологи делятся, что эта находка застала нас врасплох.