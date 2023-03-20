Застала врасплох. Археологи нашли в Британии прекрасную мозаику времен Римской империи

Древнеримская колонизация окрестных земель способствовала распространению мозаик. Их обнаружили практически во всех колониях Древнего Рима, а теперь одну из них обнаружили в Великобритании.

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Команде исследователей из Oxford Archaeology удалось найти римскую мозаику в рыночном городке Олни, графство Бакингемшир, Англия. Перед тем, как построить там продуктовый магазинчик, археологи приступили к раскопкам, ведь совсем неподалеку когда-то на том месте находился римский городок, пишет Arkeonews.

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Исследователи начали на территории будущего строительства поиски из-за близости романо-британского поселения на северной окраине города. В конце концов, им удалось обнаружить старинную римскую структуру с двумя маленькими и одной большой комнатами.

В самой большой из них археологи наткнулись на остатки мозаики на полу. По предположениям, ей не менее 1 600 лет, и она могла покрывать весь пол. Лучше всего сохранилась плитка вдоль края комнаты. Большая мозаика имеет сложные декоративные узоры, выложенные из кусочков красной, белой и синей тессеры.

Древний Рим распространял мозаику по всем захваченным территориям. На протяжении многих веков это искусство совершенствовалось и прошло долгий путь от простых узоров до сложных детализированных композиций с разными орнаментами, бордюрами и сюжетами.

В большинстве своем на мозаиках изображали древних богов и сцены из мифов. Были также бытовые сцены, охота и бои гладиаторов. Не обошлось и без изображений животных и птиц.

Роскошные драгоценные мозаики, даже с наличием определенных недостатков, вызывали восхищение и имели собственных поклонников и ценителей. Древние римляне сравнивали создание мозаик из отдельных камешков с подбором слов для торжественной речи.

Римская империя контролировала Великобританию с 43 года по 410 год нашей эры. Однако исследователи еще не определили точный возраст найденной мозаики Фото: Oxford Archaeology

Джон Бутройд, старший менеджер проекта Oxford Archaeology, делится: "Мы ожидали найти какие-нибудь значительные римские останки, но открытие этой фантастической мозаики значительно превзошло эти ожидания".

Археологи считают найденную мозаику прекрасной. По их словам она создана из ярких цветов и содержит декоративные узоры.

Римская империя контролировала Великобританию с 43 года по 410 год нашей эры. Однако исследователи еще не определили точный возраст найденной мозаики, которая застала их врасплох.

Несмотря на обнаружение нескольких римских артефактов в пределах современного Олни, данные свидетельствуют о том, что центр города древние римляне не захватывали до англосаксонского или раннесредневекового периода.

Кроме того, раскопки показали, что значительная часть комплекса простирается под современной дорогой, что усложняет полноценное исследование. Чтобы защитить мозаику от будущих строительных проектов, ее остатки повторно прячут, фиксируют и хранят на месте.

Ранее Фокус рассказывал о важной находке с изображением гладиаторских боев. Результаты исследования показали, что такие же зрелища и спортивные состязания проходили и в Британии в конце второго столетия нашей эры.

Также мы писали, что, несмотря на старинные монеты, мастерские гончарные изделия и многие другие артефакты, Древний Рим переполняют темные секреты и жуткие практики. Исследователи обнаружили скелеты более 100 младенцев, что подтверждает детоубийство в древних борделях.