Практиковали детоубийство в борделях. Исследователи обнаружили скелеты более 100 младенцев времен Древнего Рима

Недавние раскопки Рима принесли старинные монеты, мастерские гончарные изделия и много других артефактов. Однако под поверхностью спрятаны некоторые довольно тревожные тайны — действительно жуткие практики, символические как для культуры, так и для того времени.

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Взгляните на древнюю Римскую империю. Она принесла столько чудес на свет Божий. Бесчисленные затерянные реликвии обнаружили после того, как когда-то могущественная империя распалась. Там был всемирно известный Колизей, высокий амфитеатр, известный как место, где проводили все: от гладиаторских игр до театральных представлений и публичных казней. И, конечно, арка Септимия Севера, архитектурное чудо, которое когда-то украшали позолоченные бронзовые надписи.

Безусловно, Древний Рим оставил после себя длительное наследие власти, искусства, влияния и культуры. Но поскольку археологи продолжают копать, становится понятно, что не все так хорошо и красиво, как на первый взгляд. Темная сторона древней цивилизации только-только начала проявляться на свет, пишет Grunge.

Эта статья содержит свидетельство о детоубийстве.

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Археологи раскопали более 100 скелетов младенцев в Древнем Риме

[ + – ] Археолог Росс Восс прокладывал свой путь через разветвленную канализационную систему города Ашкелон, и вдруг он обнаружил жуткие останки более 100 младенцев Фото: Robert Szymanski/Shutterstock

Археолог Росс Восс прокладывал свой путь через разветвленную канализационную систему города Ашкелон, и вдруг он обнаружил жуткие останки более 100 младенцев. Ашкелон был древним морским портом, расположенным у побережья Средиземного моря в Израиле. До сих пор он сохраняет как религиозное, так и историческое значение.

В 1985 году Ашкелон стал первым местом на "Святой земле", где провели раскопки. С тех пор там нашли действительно невероятные находки, такие как известняковая плита, украшенная арабскими письменами и хвостами ласточек, а также исламский ров и каменные кувшины из эпохи, когда город находился под мусульманским правлением и получил свое название.

Согласно Британской энциклопедии, древний город завоевал Александр Македонский в 332 году до н.э., что сделало его руины богатыми и римской историей.

Исследуя развалины римской бани на берегу моря, археолог Восс был поражен, когда впервые обнаружил то, что ему показалось крошечными куриными костями. Позже он понял, насколько все хуже.

Младенцев похоронили в сточных рвах вокруг бани

[ + – ] Согласно статье 1997 года в "Chicago Tribune", внутри бани была нацарапана греческая фраза, которая примерно переводится как "заходи и наслаждайся" на современный английский язык Фото: Diane Gray/Getty Images

Подробный анализ маленьких скелетов показал, что это крошечные дети. Им на момент смерти было меньше недели. Массовые захоронения младенцев могли быть следствием широко распространенной, очень заразной болезни типа чумы; но в этом случае новорожденные младенцы оказались совершенно здоровыми.

Антрополог Патрициан Смит был поражен, когда узнал, что эти, казалось бы, здоровые младенцы умирали целыми группами. Может быть, их просто убивали? И если да, то по какой причине и для чего?

Археологи исследовали древнеримскую баню в поисках ответов.

Согласно статье 1997 года в "Chicago Tribune", внутри бани была нацарапана греческая фраза, которая примерно переводится как "заходи и наслаждайся" на современный английский язык.

Считается, что эта фраза ассоциируется с римской ночной жизнью и была знаком того, что человек вошел в бордель. Обнаруженные обломки керамических масляных ламп, количество которых исчисляется сотнями, также указывают на то, что на этом месте был публичный дом. На некоторых из них, согласно археологическим исследованиям, все еще видны "эротические мотивы".

Древние римляне практиковали в борделях детоубийство

[ + – ] Все кусочки этого пазла привели к довольно жуткому откровению Фото: Anton Caballero/Shutterstock

Все кусочки этого пазла привели к довольно жуткому откровению.

В канализационном канале на этом месте обнаружили 100 скелетов младенцев. Логичным выводом стало то, что секс-работники и их работодатели занимались детоубийством, которое NBC News описывает как "убийство нежелательных детей", в частности, в течение года после их зачатия.

На основе доказательств, найденных во время археологических раскопок, считается, что детоубийство было широко распространенной и социально приемлемой практикой среди древних римлян. Существует еще одно место под названием "Гамблден" (Hambleden), где также обнаружили примерно 97 скелетов младенцев, которые, похоже, умерли при схожих обстоятельствах.

Мы часто ассоциируем детоубийство с убийством младенцев женского пола во времена, когда девочкам предпочитали мальчиков. Однако согласно данным археологии, подавляющее большинство младенцев, найденных на этом месте, были мужского пола.

Одна из теорий состоит в том, что они оставляли маленьких девочек жить, чтобы потом они выросли и работали в борделе, как их матери, но никто точно не знает.

Ранее Фокус писал о найденных захоронениях с сотнями тел, треть из которых — детские.