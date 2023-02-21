Практикували дітовбивство у борделях. Дослідники виявили скелети понад 100 немовлят часів Стародавнього Риму

Нещодавні розкопки Риму принесли старовинні монети, майстерні гончарні вироби та чимало інших артефактів. Однак під поверхнею заховані деякі досить тривожні таємниці — справді моторошні практики, символічні як для культури, так і для того часу.

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Погляньте на давню Римську імперію. Вона принесла стільки чудес на світ Божий. Незліченні приховані реліквії виявили після того, як колись могутня імперія розпалася. Там був всесвітньо відомий Колізей, височезний амфітеатр, відомий як місце, де проводили все: від гладіаторських ігор до театральних вистав і публічних страт. І, звісно ж, арка Септимія Севера, архітектурне диво, яке колись прикрашали позолочені бронзові написи.

Безумовно, Стародавній Рим залишив по собі тривалу спадщину влади, мистецтва, впливу та культури. Але, оскільки археологи продовжують копати, стає зрозуміло, що не все так добре і красиво, як на перший погляд. Темна сторона древньої цивілізації тільки-тільки почала проявлятися на світло, пише Grunge.

Ця стаття містить свідчення про дітовбивство.

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Археологи розкопали понад 100 скелетів немовлят у Стародавньому Римі

[ + – ] Археолог Росс Восс прокладав свій шлях через розгалужену каналізаційну систему міста Ашкелон, аж раптом він виявив моторошні скелетні останки понад 100 немовлят Фото: Robert Szymanski/Shutterstock

Археолог Росс Восс прокладав свій шлях через розгалужену каналізаційну систему міста Ашкелон, аж раптом він виявив моторошні скелетні останки понад 100 немовлят. Ашкелон був стародавнім морським портом, розташованим біля узбережжя Середземного моря в Ізраїлі. Донині він зберігає як релігійне, так і історичне значення.

У 1985 році Ашкелон став першим місцем на "Святій землі", де провели розкопки. Відтоді там знайшли справді неймовірні знахідки, такі як вапнякова плита, прикрашена арабськими письменами і хвостами ластівок, а також ісламський рів і кам'яні глеки з епохи, коли місто перебувало під мусульманським правлінням і згодом отримало свою назву.

Згідно з Британською енциклопедією, стародавнє місто завоював Александр Македонський у 332 році до н.е., що зробило його руїни багатими і на римську історію.

Досліджуючи руїни римської лазні на березі моря, археолог Восс був вражений, коли вперше виявив те, що йому здалося крихітними курячими кістками. Пізніше він зрозумів, наскільки все моторошніше.

Немовлят поховали в стічних ровах навколо лазні

[ + – ] Згідно зі статтею 1997 року в "Chicago Tribune", всередині лазні була надряпана грецька фраза, яка приблизно перекладається як "заходь і насолоджуйся" на сучасну англійську мову Фото: Diane Gray/Getty Images

Детальний аналіз маленьких скелетів показав, що це — крихітні люди. Їм на момент смерті було менш як тиждень. Масові поховання немовлят могли бути наслідком широко розповсюдженої, дуже заразної хвороби на кшталт чуми; але в цьому випадку новонароджені немовлята виявилися абсолютно здоровими.

Антрополог Патриціан Сміт був вражений, коли дізнався, що ці, здавалося б, здорові немовлята помирали цілими групами. Чи може бути, що їх просто вбивали? І якщо так, то з якої причини і для чого?

Археологи дослідили давньоримську лазню в пошуках відповідей.

Згідно зі статтею 1997 року в "Chicago Tribune", всередині лазні була надряпана грецька фраза, яка приблизно перекладається як "заходь і насолоджуйся" на сучасну англійську мову.

Вважається, що ця фраза асоціюється з римським нічним життям і була знаком того, що людина увійшла до борделю. Знайдені уламки керамічних масляних ламп, кількість яких обчислюється сотнями, також вказують на те, що на цьому місці був публічний дім. На деяких з них, згідно з археологічними дослідженнями, все ще видно "еротичні мотиви".

Давні римляни практикували в борделях дітовбивство

[ + – ] Всі шматочки цього пазлу призвели до досить моторошного одкровення Фото: Anton Caballero/Shutterstock

Всі шматочки цього пазлу призвели до досить моторошного одкровення.

У каналізаційному каналі на цьому місці знайшли 100 скелетів немовлят. Логічним висновком стало те, що секс-працівники та їхні роботодавці займалися дітовбивством, яке NBC News описує як "вбивство небажаних дітей", зокрема, протягом одного року після їхнього зачаття.

На основі доказів, знайдених під час археологічних розкопок, зараз вважається, що дітовбивство було широко розповсюдженою і соціально прийнятною практикою серед давніх римлян. Існує ще одне місце під назвою "Гамблден" (Hambleden), де також виявили приблизно 97 скелетів немовлят, які, схоже, померли за схожих обставин.

Ми часто асоціюємо дітовбивство з вбивством немовлят жіночої статі в часи, коли дівчаткам надавали перевагу над хлопчиками. Однак, згідно з даними археології, переважна більшість немовлят, знайдених на цьому місці, була чоловічої статі.

Одна з теорій полягає в тому, що вони залишали маленьких дівчаток жити, щоб потім ті виросли і працювали в борделі, як їхні матері, але ніхто достеменно не знає.

Раніше Фокус писав про знайдені поховання із сотнями тіл, третина з яких — дитячі.