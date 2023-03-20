Застала зненацька. Археологи знайшли у Британії прекрасну мозаїку часів Римської імперії

Давньоримська колонізація навколишніх земель сприяла поширенню мозаїк. Їх знайшли практично в усіх колоніях Стародавнього Риму, а тепер одну з них виявили у Великобританії.

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Команді дослідників з Oxford Archaeology вдалося знайти римську мозаїку в ринковому містечку Олні, графство Бакінгемшир, Англія. Перед тим, як звести там продуктовий магазинчик, археологи розпочали розкопки, адже зовсім неподалік колись на тому місці знаходилося римське містечко, пише Arkeonews.

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Дослідники розпочали на території майбутнього будівництва пошуки через близькість романо-британського поселення на північній околиці міста. Зрештою їм вдалося виявити старовинну римську структуру з двома маленькими й однією великою кімнатами.

У найбільшій із них археологи натрапили на залишки мозаїки на підлозі. За припущеннями, їй щонайменше 1 600 років, і вона могла покривати усю підлогу. Найкраще збереглася плитка вздовж краю кімнати. Велика мозаїка має складні декоративні візерунки, викладені зі шматочків червоної, білої та синьої тессери.

Стародавній Рим розповсюджував мозаїку по всіх захоплених територіях. Впродовж багатьох віків це мистецтво вдосконалювалося і пройшло довгий шлях від звичайних простих візерунків до складних деталізованих композицій із різними орнаментами, бордюрами й сюжетами.

Здебільшого на мозаїках зображували древніх богів та сцени з міфів. Були також і побутові сцени, полювання та бої гладіаторів. Не обійшлося і без зображень тварин та птахів.

Розкішні коштовні мозаїки, навіть із наявністю певних недоліків, викликали захоплення і мали власних прихильників та поціновувачів. Древні римляни порівнювали створення мозаїк з окремих камінців з підбиранням слів для урочистої промови.

Римська імперія контролювала Великобританію з 43 року до 410 року нашої ери. А проте дослідники ще не визначили точний вік знайденої мозаїки Фото: Oxford Archaeology

Джон Бутройд, старший менеджер проєкту Oxford Archaeology, ділиться: "Ми очікували знайти якісь значні римські останки, але відкриття цієї фантастичної мозаїки значно перевершило ці очікування".

Археологи вважають знайдену мозаїку прекрасною. За їхніми словами, вона створена з яскравих кольорів та містить декоративні візерунки.

Римська імперія контролювала Великобританію з 43 року до 410 року нашої ери. А проте дослідники ще не визначили точний вік знайденої мозаїки, що застала їх зненацька.

Попри виявлення кількох римських артефактів у межах сучасного Олні, дані свідчать про те, що центр міста древні римляни не захоплювали до англосаксонського або ранньосередньовічного періодів.

Окрім цього, розкопки показали, що значна частина комплексу простягається під сучасною дорогою, що ускладнює повноцінне дослідження. Щоб захистити мозаїку від майбутніх будівельних проєктів, її залишки наразі повторно ховають, фіксують і зберігають на місці.

Раніше Фокус розповідав про важливу знахідку із зображенням гладіаторських боїв. Результати дослідження показали, що такі ж видовища та спортивні змагання проходили й у Британії наприкінці другого століття нашої ери.

Також ми писали, що попри старовинні монети, майстерні гончарні вироби та чимало інших артефактів, Стародавній Рим переповнюють темні секрети та моторошні практики. Дослідники виявили скелети понад 100 немовлят, що підтверджує дітовбивство у древніх борделях.