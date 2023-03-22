Вопреки запретам. Женщины-воительницы в рядах армии Древнего Рима

Многие древние европейские армии радостно приветствовали женщин в своих рядах. Однако историки сошлись, что существует одно большое исключение – Римская империя. Там армия и флот состояли только из мужчин. Если "официально".

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Исследователи недавно обнаружили, что брать в армию только мужчин – не самое лучшее решение для древних римлян. Не в конце концов потому, что они точно знали, насколько безумными могут быть женщины как на поле боя, так и за его пределами, пишет IFLScience.

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Почетный профессор социальных наук и исторических исследований Техасского женского университета в Дентоне Валентин Бельфиглио отмечает: "Женщины не служили в армии Древнего Рима. Однако те, кто были воинами, хорошо известны в античном мире".

Завоевывая новые территории, древние римляне сталкивались с яростными королевами-воительницами. Среди них Боудикка — королева кельтского племени иценов. Также Тевта — владычица иллирийского племени ардиев и государства со столицей в Скодре и Ризоне в 231-227 гг. до н.э. Она повела свой народ против Рима в Иллирийских войнах 229 г. до н.э. И, конечно же, Клеопатра, чье правление было преисполнено конфликтов как против, так и на стороне римлян.

Однако большего признания и соответствующего отношения заслуживают именно рядовые женщины-бойцы. Исследователь считает: "Римские женщины были способны и к ближнему бою".

То есть они не только были частыми участницами гладиаторских боев, но и, как известно, брали в руки оружие на войне, как женщины племен, боровшихся против римлян-захватчиков, хотя и неофициально, нелегально.

Более того, римские женщины играли важную тактическую роль как гражданские лица в тылу, обеспечивая моральную и практическую поддержку солдатам-мужчинам императорской армии. Они часто ухаживали за ранеными солдатами у себя дома. На каждом этапе римской истории были женщины-врачи, медсестры, повитухи, санитарки и другие сиделки.

И хотя существовал запрет, не позволявший им становиться профессиональными солдатами, те, кто нарушал традиции, могли получить в награду славу и уважение. В частности, полулегендарная древнеримская девушка Клелия. Хотя о ней не осталось много упоминаний, в 506 году до н. она освободила себя и 20 других заложников из этрусского лагеря и доставила их домой, преодолев ряды врагов.

За ее мужество римляне установили бронзовую конную статую, на которой сидела героиня на самой высокой точке вдоль Священного пути — главной дороги Римского Форума, соединявшей Палатинский холм с Капитолием.

Существует еще один пример невероятных женщин-воинов, дошедших до наших дней истории — амазонки. Свидетельства по местам захоронений и описание сражений древними историками указывают на то, что они не были отдельным племенем. По всей вероятности, это были атлетические женщины-воины из Скифии, Сарматии и других районов Кавказа, которые воевали бок о бок со своими мужчинами.

Поэтому сказать, что у римлян не было женщин-воинов нельзя. Это не совсем так. Мог существовать запрет вступать в ряды солдат для женщин, но среднестатистический римский солдат мог видеть их как в тылу, так и в лагере легионов.

Сегодня женщины служат во всех родах войск и подразделениях вооруженных сил разных стран, в том числе и в Украине. Юлий Цезарь был бы в шоке.

Ранее Фокус рассказывал о настоящем шпионском агентстве Древнего Рима. Задачи тайной службы были самыми разными, а иногда даже гнусными. Они шпионили за своими и за врагами: от рядовых граждан до влиятельных вельмож. Так им удавалось выявлять предателей и дезертиров, а также избавляться от неудобных определенным людям жителей.