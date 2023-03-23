Ученые создали живой нейронный интерфейс для восстановления функции конечностей
Имплантат потенциально может помочь людям, которые потеряли возможность пользоваться своими конечностями или перенесли ампутацию.
Исследователи из Кембриджского университета разработали биогибридное устройство, которое объединяет стволовые клетки человека с биоэлектроникой для создания более эффективного нейронного интерфейса, решая проблемы существующих нейротехнологий. Прорывное устройство может интегрироваться в ткани организма и было протестировано на крысах, пишет New Atlas.
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Последние достижения в области имплантируемых нейротехнологий и клеточной терапии предлагают потенциальные решения для людей с повреждениями периферической нервной системы – нервов, расположенных за пределами головного и спинного мозга. Эти методы лечения направлены на восстановление функций парализованных или ампутированных конечностей путем взаимодействия с существующими нервными клетками или замены поврежденных клеток новыми.
Однако эти подходы имеют свои ограничения. Пересаженные нейроны могут с трудом устанавливать функциональные связи, что препятствует замене поврежденных клеток. Кроме того, для взаимодействия с электродами необходимы здоровые рабочие клетки, что затруднено из-за образования рубцовой ткани в местах повреждения. В существующих нейротехнологиях также отсутствует возможность взаимодействия с различными типами нейронов, отвечающих за выполнение различных функций.
В устройстве, которое разработали ученые из Кембриджа, используются индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) – взрослые клетки, которые были перепрограммированы в лаборатории, чтобы стать похожими на эмбриональные стволовые клетки. Исследователи использовали ИПСК для создания миоцитов – клеток, из которых состоят скелетные мышцы, расположив их в виде сетки на микроэлектродных решетках (МЭР), достаточно тонких, чтобы прикрепить их к нервному окончанию. Слой миоцитов располагался между электродами устройства и живой тканью.
Биогибридное устройство было имплантировано крысам для тестирования, при этом покрытая клетками сторона устройства была прикреплена к отрезанным локтевому и срединному нервам на передних лапах крыс. Эти нервы приблизительно соответствуют повреждениям нервов верхних конечностей человека и связанной с ними потерей тонких моторных и сенсорных функций. Это первый случай использования ИПСК в живых организмах таким образом.
По сравнению с контрольной группой, биогибридное устройство интегрировалось с телом крысы и предотвратило образование рубцовой ткани, а клетки, полученные из ИПСК, выжили в течение четырех недель после имплантации – это первый случай, когда клетки выжили после такого эксперимента.
По словам доктора Дамиано Бароне, соавтора исследования, клетки обеспечивают высокую степень контроля, поскольку исследователи могут управлять их поведением и наблюдать за ними на протяжении всего эксперимента. Клетки были размещены между электроникой и живой тканью, что позволило организму видеть только клетки, а не электроды, что предотвратило образование рубцовой ткани.
Исследователи проверили имплантированные нервы через четыре недели и наблюдали нормальное поведение нервов, что свидетельствует о здоровой нейронной физиологии. Хотя крысы не восстановили движения парализованной конечности, устройство могло обнаруживать сигналы, посылаемые мозгом для управления движением.
Это новое биогибридное устройство может помочь людям с ампутированными конечностями, решив проблему регенерации нейронов и восстановления повреждений нервной цепи, вызванных травмой или ампутацией.
Доктор Бароне объяснил, что если у человека ампутирована конечность, все сигналы в нервной системе сохраняются, даже несмотря на отсутствие физической конечности. Проблема заключается в извлечении информации из нерва и восстановлении функции конечности, которую, по мнению исследователей, их устройство может решить путем прямого взаимодействия с нейронами, контролирующими двигательную функцию.
Соавтор первого исследования Эми Рочфорд отметила, что это биогибридное устройство может произвести революцию во взаимодействии человека с технологиями, взаимодействуя с мозгом более естественным и интуитивным образом благодаря сочетанию живых человеческих клеток и биоэлектронных материалов. Использование выращенных в лаборатории стволовых клеток и малые размеры устройства также делают его легко масштабируемым и имплантируемым через замочную скважину, в отличие от стандартных нейронных имплантатов, не содержащих стволовых клеток.
Хотя устройство требует дальнейших исследований и всестороннего тестирования перед использованием человеком, оно представляет собой многообещающую разработку в области нейронных имплантатов. В настоящее время исследователи работают над оптимизацией и масштабированием устройства для дальнейшего использования. Доктор Алехандро Карнисер-Ломбарте, один из первых авторов исследования, выразил волнение по поводу потенциала этой технологии для открытия новых методов лечения для нуждающихся пациентов.
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