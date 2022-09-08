Еще 31 000 лет назад: в Борнео обнаружили свидетельства самой ранней ампутации в мире (фото)

Чтобы провести успешную операцию, доисторические хирурги должны были знать анатомию. Они разрезали не только кости, но и мышцы, вены и нервы таким образом, чтобы пациент не истек кровью и не впал в смертельный шок.

В ходе своих недавних археологических раскопок ученые обнаружили удивительную находку. Изучив ее, специалисты пришли к выводу, что 31 000 лет назад молодому охотнику-собирателю из Борнео хирургическим путем ампутировали нижнюю часть левой ноги, и он при этом выжил, пишет Smithsonian Magazine.

Обнаруженный скелет показывает, что нижняя часть левой ноги подростка была искусно отрезана и, несмотря на смертельный риск потери крови и инфекции, успешно зажила. Также ученые выяснили, что пациент, хотя и вел не очень подвижный образ жизни, смог прожить еще целые годы после ампутации, а все благодаря заботе общины во время выздоровления и после него. Что касается пола, то ученые пока точно не уверены, был ли пациент мужчиной или женщиной, но как показывает телосложение, скорее всего, это был человек мужского пола.

Данная находка показывает, что по крайней мере некоторые собиратели Юго-Восточной Азии развили значительные медицинские знания и методы задолго до неолитической революции около 12 000 лет назад, после чего в археологических записях начинают появляться другие примеры ампутации.

[ + – ] о время раскопок археологи выяснили, что нижняя часть ноги скелета полностью отсутствовала

Во время раскопок археологи выяснили, что нижняя часть ноги скелета полностью отсутствовала. Конечность была не сломана и не разбита, а аккуратно удалена, а на оставшихся фрагментах большеберцовой и малоберцовой костей эксперты обнаружили необычный костный нарост. Это разрастание соответствовало разрастанию, наблюдаемому в современных клинических случаях ампутаций.

Дальнейшие исследования показали, что в кости развилась атрофия, что указывает на то, что оставшаяся часть конечности представляла собой культю с ограниченным использованием. Такие изменения происходили от шести до девяти лет.

"Это подтверждает, что пациент не инфицировался, а сама операция не была смертельной ", — подчеркнул соавтор исследования археолог Тим Мэлони из Университета Гриффита в Австралии.

[ + – ] Крупный план большеберцовой и малоберцовой кости

Чтобы провести успешную операцию, доисторические хирурги должны были знать анатомию. Они разрезали не только кости, но и мышцы, вены и нервы таким образом, что пациент не истек кровью и не впал в смертельный шок. После операции за пациентом ухаживали и долго помогали.

"Какие бы методы ни применялись, они явно работали, что привело к хорошо зажившей ампутации без каких-либо устойчивых скелетных признаков осложнений или инфекций. В течение многих лет пациент получал постоянную помощь от общины, ведя подвижный образ жизни в гористой местности тропического леса", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее ученые идентифицировали доказательства самой старой ампутации стопы в мире. Жертвой ампутации была женщина. Как выяснили эксперты, стопу ей отрезали в качестве наказания. Однако после "операции" женщина смогла прожить еще 5 лет.