Почти 3000 лет. Археологи нашли свидетельства самой старой ампутации стопы в мире

Как оказалось, жертвой ампутации была женщина, стопу которой отрезали в качестве наказания. Однако после "операции" женщина смогла прожить еще 5 лет.

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В ходе своего недавнего исследования ученые нашли в гробнице на северо-западе Китая скелет, который является самым ранним известным примером ампутации стопы в качестве наказания за преступление, пишет Ancient Origins.

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История наказаний в Китае

Ампутация стопы — одно из китайских "Пяти наказаний". Эти наказания подразделялись по степени тяжести — от нанесения клейма до ампутации стоп и казни. Система "пяти наказаний" существовала по меньшей мере тысячу лет, примерно до 200 года до н.э.

Хотя наказания менялись с течением времени, в основном они состояли из нанесения клейма, отрезание носа, отрезание стопы, кастрации и казни.

[ + – ] Система "пяти наказаний" существовала по меньшей мере тысячу лет, примерно до 200 года до н.э.

Скелет женщины, которая считается самым ранним известным случаем карательной ампутации стоп, был найден в гробнице на кладбище в местечке Чжоуянь в северо-западной китайской провинции Шэньси. Чжоуянь — это место, где возникла цивилизация Чжоу. Огромное количество бронзовых сосудов, найденных в этом месте, принесло ему прозвище "родина бронзы".

Останки жертвы

Хотя могила была обнаружена в 1999 году, скелет в то время не вызвал особого интереса. Археологи были больше заинтересованы в обнаружении артефактов на этом месте, которых было предостаточно. Однако, вдохновленные последними достижениями в области науки и техники, группа исследователей во главе с Ли Нань из Пекинского университета решили провести детальное исследование останков скелета женщины.

Рентгеновский снимок показал, что останки принадлежали женщине 30-35 лет, у которой была отрезана правая стопа. В градации наказаний за более тяжкие преступления предусматривалась ампутация правой стопы, в то время как за менее тяжкие преступления назначалась ампутация левой. Женщина, очевидно, обвинялась в преступлении, которое считалось достаточно тяжким.

[ + – ] Рентгеновский снимок показал, что останки принадлежат женщине 30-35 лет, у которой была отрезана правая стопа

Ампутации по медицинским показаниям, таким как диабет, рак и проказа, также были известны в Древнем Китае. Однако плотность костей и структура других частей скелета указывали на то, что женщина не страдала никакими подобными заболеваниями. Более того, ампутация была проведена неопытно, что впоследствии привело к деформации ее большеберцовой и малоберцовой костей.

Многие, кому неумело отрубили конечности в наказание за преступления, в результате погибали. Другие, которые выживали, вели жалкую жизнь и редко могли найти какую-либо работу, кроме как сторожить вольеры для животных и птиц.

Однако женщина с ампутированной конечностью пережила ампутацию и прожила еще как минимум 5 лет. Исследователи предполагают, что это могло быть связано с тем, что она не была брошена своей семьей и получала лучший уход.

Напомним, что в январе этого года в Китае нашли другую не менее интересную находку. Ею оказалась огромная винодельня периода поздней династии Мин. Возраст винодельни составляет 400 лет, а площадь 3000 кв.м.