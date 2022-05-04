Майже 3000 років. Археологи знайшли докази найстарішої ампутації стопи у світі

Як виявилося, жертвою ампутації була жінка, стопу якої відрізали як покарання. Проте після "операції" жінка змогла прожити ще 5 років.

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Під час свого недавнього дослідження вчені знайшли в гробниці на північному заході Китаю скелет, який є найранішим відомим прикладом ампутації стопи як покарання за злочин, пише Ancient Origins.

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Історія покарань у Китаї

Ампутація стопи — одне з китайських "П'яти покарань". Ці покарання поділялися за ступенем тяжкості — від нанесення тавра до ампутації стоп і страти. Система "п'яти покарань" існувала щонайменше тисячу років, приблизно до 200 року до н.е.

Хоча покарання змінювалися з часом, переважно вони складалися з нанесення тавра, відрізання носа, відрізання стопи, кастрації й страти.

[ + – ] Система "П'яти покарань" існувала щонайменше тисячу років, приблизно до 200 року до н.е.

Скелет жінки, яку вважають раннім відомим випадком каральної ампутації стоп, знайдений у гробниці на цвинтарі в містечку Чжоуянь у північно-західній китайській провінції Шеньсі. Чжоуянь — це місце, де виникла цивілізація Чжоу. Величезна кількість бронзових судин, знайдених тут, принесло йому прізвисько "батьківщина бронзи".

Останки жертви

Хоча могила виявлена у 1999 році, скелет тоді не викликав особливого інтересу. Археологи були більше зацікавлені у виявленні артефактів на цьому місці, яких було достатньо. Проте, натхненна останніми досягненнями в галузі науки й техніки, група дослідників на чолі з Лі Нань із Пекінського університету вирішили провести детальне дослідження останків скелета жінки.

Рентгенівський знімок показав, що останки належали жінці 30-35 років, у якої відрізано праву стопу. У градації покарань за тяжчі злочини передбачалася ампутація правої стопи, тоді як за менш тяжкі злочини призначалася ампутація лівої. Жінку, очевидно, звинувачували у злочині, який вважали досить тяжким.

[ + – ] Рентгенівський знімок показав, що останки належать жінці 30-35 років, у якої відрізано праву стопу

Ампутації за медичними показаннями, такими як діабет, рак і проказа, також були відомі в Стародавньому Китаї. Проте щільність кісток і структура інших частин скелета вказували на те, що жінка не страждала на жодні такі захворювання. Щобільше, ампутація проведена недосвідчено, що згодом призвело до деформації її великогомілкової та малогомілкової кісток.

Багато хто, кому невміло відтяли кінцівки в покарання за злочини, в результаті гинули. Інші, які виживали, вели жалюгідне життя і рідко могли знайти якусь роботу, крім вартувати вольєри для тварин та птахів.

Проте жінка з ампутованою кінцівкою пережила ампутацію та прожила ще як мінімум 5 років. Дослідники припускають, що це могло бути пов'язане з тим, що вона не була кинута своєю сім'єю й отримувала найкращий догляд.

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