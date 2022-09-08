Ще 31 000 років тому: у Борнео виявили докази найранішої ампутації у світі (фото)

Щоб провести успішну операцію, доісторичні хірурги мали знати анатомію. Вони розрізали не тільки кістки, а й м'язи, вени та нерви так, щоб пацієнт не стік кров'ю і не впав у смертельний шок.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок вчені виявили дивовижну знахідку. Вивчивши її, фахівці дійшли висновку, що 31 000 років тому молодому мисливцю-збирачу з Борнео хірургічним шляхом ампутували нижню частину лівої ноги, і він водночас вижив, пише Smithsonian Magazine.

Виявлений скелет показує, що нижня частина лівої ноги підлітка майстерно відрізана і, попри смертельний ризик втрати крові та інфекції, успішно зажила. Також вчені з'ясували, що пацієнт, хоч і вів не дуже рухливий спосіб життя, зміг прожити ще цілі роки після ампутації, а завдяки турботі громади під час одужання і після нього. Що стосується статі, то вчені поки точно не впевнені, чи був пацієнт чоловіком, чи жінкою, але, як показує статура, найімовірніше, це була людина чоловічої статі.

Ця знахідка показує, що принаймні деякі збирачі Південно-Східної Азії розвинули значні медичні знання та методи задовго до неолітичної революції близько 12 000 років тому, після чого в археологічних записах з'являються інші приклади ампутації.

[ + – ] Під час розкопок археологи з'ясували, що нижня частина ноги кістяка повністю відсутня

Під час розкопок археологи з'ясували, що нижня частина ноги кістяка повністю відсутня. Кінцівка не зламана і не розбита, а акуратно видалена, а на фрагментах великогомілкової і малогомілкової кісток експерти виявили незвичайний кістковий наріст. Цей наріст відповідав наросту, що спостерігається у сучасних клінічних випадках ампутацій.

Подальші дослідження показали, що в кістки розвинулася атрофія, що вказує на те, що частина залишеної кінцівки була куксою з обмеженим використанням. Такі зміни відбувалися від 6 до 9 років.

"Це підтверджує, що пацієнт не інфікувався, а сама операція не була смертельною", — наголосив співавтор дослідження археолог Тім Мелоні з Університету Гріффіта в Австралії.

[ + – ] Крупний план великогомілкової і малогомілкової кістки

Щоб провести успішну операцію, доісторичні хірурги мали знати анатомію. Вони розрізали не тільки кістки, а й м'язи, вени та нерви так, що пацієнт не протік кров'ю і не впав у смертельний шок. Після операції пацієнта доглядали і довго допомагали.

"Які б методи не застосовувалися, вони явно працювали, що призвело до ампутації, що добре зажила, без будь-яких стійких скелетних ознак ускладнень або інфекцій. Протягом багатьох років пацієнт отримував постійну допомогу від громади, ведучи рухливий спосіб життя в гористій місцевості тропічного лісу", — зробили висновок експерти.

Нагадаємо, що раніше вчені ідентифікували докази найстарішої ампутації стопи у світі. Жертвою ампутації була жінка. Як з'ясували експерти, стопу їй відрізали як покарання. Однак після "операції" жінка спромоглася прожити ще 5 років.