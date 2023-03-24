Теория с календарем провалилась: ученые все еще не знают, зачем был построен Стоунхендж

Тайны Стоунхенджа десятками лет волнуют ученых: до сих пор никто не знает, зачем было создано это сооружение. Одна из самых популярных теорий утверждает, что это был своеобразный календарь.

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Версия о том, что Стоунхендж использовался как календарь, существует уже давно, но в прошлом году профессор Тимоти Дарвилл предложил теорию, как именно это происходило. Однако за нее серьезно взялись два эксперта по археоастрономии, сообщают Phys.org.

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В своем исследовании Тимоти Дарвилл проанализировал количество и расположение плит Стоунхенджа, называемых сарсенами. По словам исследователя, Стоунхендж — это "простой и элегантный" вечный календарь. Согласно теории, памятка является календарем, разделенным на 12 месяцев по 30 дней и с добавлением пяти эпагоменальных дней. Также, по словам исследователя, учитывается високосный год.

Такой календарь идентичен александрийскому, выведенному более чем через 2000 лет после строительства Стоунхенджа, который является сочетанием юлианского и египетского календарей.

Его исследователь аргументирует, что всего было 30 сарсеновых перемычек и пять стоячих трилитонов Подковы. Високосный год связывается "станционными камнями", которых всего четыре. Так исследователь получил календарь из 365 дней.

Эту теорию подвергли серьезному стресс-тесту два эксперта — Хуан Антонио Бельмонте (Институт астрофизики Канарских островов и Университет де Ла-Лагуна, Тенерифе, Испания) и Джулио Магли (Политехнический институт Милана). В своей статье они указывают, что теория основана на нумерологии и неподтвержденных аналогиях.

Прежде всего, они указывают на то, что хотя день солнцестояния можно точно определить, из-за астрономического выравнивания относительно солнца, в дни близкие к солнцестоянию из-за медленного движения звезды невозможно контролировать работу такого календаря. Для этого необходимы более точные инструменты, которые могут различать положение солнца с точностью до нескольких угловых минут, что составляет менее десятой части градуса.

Также ученые указывают на то, что теория страдает от так называемого "эффекта отбора", поскольку используется нигде не просматриваемое количество месяцев, а некоторые числа (например портал Стоунхенджа из двух камней) просто игнорируются.

Так что теория, что Стоунхендж — это неолитический календарь, имеет в своей основе недостатки, не выдерживающие критики.

Ранее Фокус рассказывал о пяти главных тайнах Стоунхенджа.