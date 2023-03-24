Страх заразителен. Окситоцин способствует передаче эмоций у рыб и млекопитающих

По словам соавтора исследования, рыбы реагируют на страх так же, как и люди, что подчеркивает исконную роль окситоцина в передаче эмоций.

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Согласно новому исследованию, наша способность сопереживать другим людям могла зародиться миллионы лет назад у доисторических животных еще до появления рыб и млекопитающих. Исследователи предполагают, что эта способность заботиться о других глубоко укоренилась в нашей эволюционной истории. Исследование показало, что рыбы могут чувствовать страх друг друга и реагировать на него, что свидетельствует о том, что некоторые механизмы, позволяющие нам испытывать такие эмоции, как страх и любовь, имеют древнее происхождение, пишет Asahi.

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Хотя ученые часто не решаются приписывать животным эмоции, похожие на человеческие, широко признано, что многие животные испытывают настроение, включая рыб. Недавнее исследование показало, что рыбы могут чувствовать страх у других рыб и сами испытывать страх, и эта способность регулируется окситоцином, тем же химическим веществом мозга, которое способствует эмпатии у людей.

Исследователи использовали зебрафиш, обычных тропических рыб, применяемых в научных исследованиях, и удалили в их мозге гены, связанные с выработкой и поглощением окситоцина. Эти измененные рыбки демонстрировали антисоциальное поведение, не обнаруживая и не реагируя на беспокойство других рыб. Однако, когда некоторым из этих измененных рыб сделали инъекцию окситоцина, их способность чувствовать и отражать эмоции своих сородичей восстановилась – это и есть явление, известное как "эмоциональное заражение".

Соавтор исследования Ибукун Акинринаде, нейробиолог из Университета Калгари, заявил, что рыбы реагируют на страх других и ведут себя в этом отношении аналогично людям. Кроме того, исследование показало, что зебрафиши демонстрируют поведение, похожее на утешение, уделяя больше внимания рыбам, которые ранее пережили стресс. Предыдущие исследования показали, что окситоцин также играет роль в передаче страха у мышей.

По словам Руи Оливейры, соавтора исследования и биолога из Португальского научного института имени Гюльбенкяна, данное исследование подчеркивает исконную функцию окситоцина в передаче эмоций. Как объясняет Ханс Хофманн, эволюционный нейробиолог, этот механизм обработки информации в мозге мог быть создан примерно 450 миллионов лет назад, во времена последнего общего предка, разделяемого людьми и этими маленькими рыбками.

Хотя окситоцин часто называют "гормоном любви", по мнению Ханса Хофмана, он функционирует скорее как термостат, определяющий, что является социально значимым в данном контексте. Активируя нейронные цепи, побуждающие особей либо бежать от опасности, либо вступать в ухаживания, окситоцин имеет решающее значение для выживания, особенно для животных, живущих в группах. Карл Сафина, эколог из Университета Стони Брук, не принимавший участия в исследовании, утверждает, что заразный страх – это самый базовый тип эмпатии, который очень полезен для выживания группы. В случае, если один из членов группы обнаруживает хищника или другую угрозу, способность испытывать и распространять страх может иметь решающее значение для выживания.

Ранее Фокус писал о гормоне любви. Так ли он нужен на самом деле, если отношения способны выстраиваться и без него.