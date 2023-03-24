Страх заразливий. Окситоцин сприяє передачі емоцій у риб і ссавців

За словами співавтора дослідження, риби реагують на страх так само, як і люди, що підкреслює споконвічну роль окситоцину в передачі емоцій.

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Згідно з новим дослідженням, наша здатність співпереживати іншим людям могла зародитися мільйони років тому в доісторичних тварин ще до появи риб і ссавців. Дослідники припускають, що ця здатність дбати про інших глибоко вкоренилася в нашій еволюційній історії. Дослідження показало, що риби можуть відчувати страх одне одного та реагувати на нього, що свідчить про те, що деякі механізми, які дозволяють нам відчувати такі емоції як страх і кохання мають давнє походження, пише Asahi.

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Хоча вчені часто не наважуються приписувати тваринам емоції, схожі на людські, широко визнано, що багато тварин відчувають настрій, включаючи риб. Недавнє дослідження показало, що риби можуть відчувати страх у інших риб і відчувати страх самі, і ця здатність регулюється окситоцином, тією ж хімічною речовиною мозку, яка сприяє емпатії в людей.

Дослідники використовували деніо реріо, звичайних тропічних риб, яких застосовують у наукових дослідженнях, і видалили з їхнього мозку гени, пов'язані з виробленням і поглинанням окситоцину. Ці змінені рибки демонстрували антисоціальну поведінку, не виявляючи та не реагуючи на занепокоєння інших риб. Однак, коли деяким із цих змінених риб зробили ін'єкцію окситоцину, їхня здатність відчувати й відбивати емоції своїх родичів відновилася — це і є явище, відоме як "емоційне зараження".

Співавтор дослідження Ібукун Акінрінаде, нейробіолог із Університету Калгарі, заявив, що риби реагують на страх інших і поводяться в цьому стані аналогічно до людей. Крім того, дослідження показало, що деніо реріо демонструють поведінку, подібну до втіхи, приділяючи більше уваги рибам, які раніше пережили стрес. Попередні дослідження показали, що окситоцин також грає роль передачі страху в мишей.

За словами Руї Олівейри, співавторки дослідження та біологині з Португальського наукового інституту імені Гюльбенкяна, це дослідження підкреслює споконвічну функцію окситоцину в передачі емоцій. Як пояснює Ганс Гофманн, еволюційний нейробіолог, цей механізм обробки інформації в мозку міг бути створений приблизно 450 мільйонів років тому, за часів останнього загального предка, якого розділяли люди та ці маленькі рибки.

Хоча окситоцин часто називають "гормоном любові", на думку Ганса Гофмана, він функціонує швидше як термостат, що визначає, що є соціально значущим у цьому контексті. Активуючи нейронні ланцюги, що спонукають особин або втекти від небезпеки, або вступати в залицяння, окситоцин має вирішальне значення для виживання, особливо для тварин, які живуть у групах. Карл Сафіна, еколог із Університету Стоні Брук, який не брав участі в дослідженні, стверджує, що заразний страх — це найбазовіший тип емпатії, який є дуже корисним для виживання групи. Якщо один із членів групи виявляє хижака або іншу загрозу, здатність відчувати й поширювати страх може мати вирішальне значення для виживання.

Раніше Фокус писав про гормон любові. Чи так він потрібен насправді, якщо стосунки здатні будуватися й без нього.