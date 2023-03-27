Запасы Земли на исходе. Ученые боятся, что добыча редких металлов из океана обернется Судным днем

Исследователи считают, что "очищение" морского дна от металлов, необходимых для отрасли альтернативной энергетики, приведет к разрушению местных экосистем.

Related video

Сектор альтернативной энергетики быстро расширяется, а запасы редких металлов Земли, необходимые ей, на исходе. В результате горнодобывающие компании хотят освоить глубоководные месторождения никеля, марганца и кобальта, пишет The Guardian.

В то же время защитники природы и ученые бьют тревогу — новое расследование международной благотворительной организации по охране дикой природы Fauna & Flora представляет доказательства того, что "очищение" дна океана от редких минералов не принесет пользы местным популяциям, а поставит их под угрозу исчезновения. Исследователи пришли к выводу, что разработка глубоководных месторождений никеля, марганца и кобальта в конце концов нанесут "обширный и непоправимый" ущерб нашей планете.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам морского директора Fauna & Flora Софи Бенбоу, океан играет важнейшую роль в функционировании нашей планеты и защита его хрупкой экосистемы играет важную роль не только для морских обитателей, но и "для всей жизни на Земле". Океанологи, биологи и другие исследователи опасаются, что амбициозные планы горнодобывающих компаний в конце концов приведут к Судному дню для океана — мировые рыбные запасы чрезвычайно сократятся, а морские экосистемы будут безвозвратно утеряны.

Организация Fauna & Flora впервые выразила обеспокоенность по поводу добычи полезных ископаемых с морского дна еще в 2020 году. С тех пор ученые со всего мира сосредоточились на изучении глубоководных зон, богатых марганцем, никелем и кобальтом, которые так важны для отрасли альтернативной энергетики. По словам директора по глобальной политике Fauna & Flora Кэтрин Веллер, именно результаты этих исследований и стали основой для нового отчета организации, который будет представлен сегодня, 27 марта.

Одна из основных проблем заключается в том, что океан содержит множество глубоководных резервуаров углерода, которые могут быть разрушены в процессе добычи полезных ископаемых. Это в свою очередь приведет к усугублению глобального кризиса, который наша планета и так переживает из-за постоянно растущего уровня парниковых газов.

Исследователи также подчеркивают, что океан, по-прежнему, является крайне мало изученным — каждая экспедиция обнаруживает от 70 до 90% новых видов, которые ранее не были описаны учеными. И речь идет не только о новых видах, но и целых семействах или родах растений, о которых ученые раньше ничего не знали.

В результате ученое сообщество настаивает, что добыча полезных ископаемых в результате приведет лишь к разрушению морских экосистем, а потому исследователи настаивают, что мировые правительства должны ввести мораторий на все планы глубоководной добычи полезных ископаемых.

Морские биологи подчеркивают, что на грани исчезновения окажутся хрупкие многощетинковые черви, морские огурцы, кораллы и кальмары — и, увы, надеяться на быстрое восстановлением их популяций не приходится. Дело в том, что в глубоководных регионах запасы пищи и энергии весьма ограничены, а жизнь протекает чрезвычайно медленно. В результате добычи полезных ископаемых с морского дна местных обитателей буквально ждет Судный день, а надежды на восстановление прежней жизни после завершения работ, увы, нет.

Отметим, что речь в основном идет о добыче марганца, никеля и кобальта, которые необходимы для создания электромобилей, ветряных турбин и других устройств, необходимых для создания технологий, способных заменить грузовики, электростанции и заводы, выбрасывающих тонны углерода.

В то же время горнодобывающие компании апеллируют к тому, что добыча полезных ископаемых на суше наносит еще больший вред экосистемам планеты — если все работы по добыче этих материалов будут сосредоточены лишь на суше, состояние окружающей среды ухудшиться еще больше. Именно поэтому компании считают, что обратиться за ресурсами к океану — весьма здравая идея.

Исследователи же настроены весьма скептически. Во-первых, начало работ в океане нанесет ущерб местной окружающей среде, во-вторых, начало глубоководной добычи не означает завершение добычи полезных ископаемых на суше, а значит ущерб, нанесенный планете, лишь увеличится вдвое.

Ранее Фокус писал о том, что океан задыхается: к 2040 году в воде окажется более 500 триллионов пластиковых кусочков.