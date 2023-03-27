Признак интеллекта. О чем думают собаки, когда склоняют голову набок и вопросительно смотрят

Несмотря на то, что в этот момент наши питомцы могут казаться сбитыми с толку, исследователи полагают, что это не совсем так.

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Десятилетиями ученые пытаются влезть в голову друзей наших меньших, чтобы упростить наше общение с питомцами и сделать связь более прочной. На этот раз ученые сосредоточились на изучении конкретного поведения питомцев, а именно моменте, когда они склоняют голову набок, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии сосредоточились на изучении определенного поведения. А именно речь идет о моменте, когда собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Несмотря на то, что в этот момент наши питомцы выглядят крайне мило, ученые полагают, что этот жест является признаком интеллекта.

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В общей сложности в исследовании приняли участие четыре десятка собак. Исследователи наблюдали за их поведением в тот момент, когда владельцы просили животных принести определенную игрушку, называя ее. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 33 собаки не смогли понять какую именно игрушку просят принести хозяева, однако 7 реципиентов, все же поняли чего от них хотят и принесли ту самую игрушку. Теперь исследователи предполагают, что смещение головы является способом собак обрабатывать значение слов и устанавливать связи.

Любопытно, что 6 из 7 "одаренных реципиентов" были бордер-колли, которые считаются одними из самых умных собак в мире. Исследователи отмечают, что часто владельцы питомцев наблюдают, как их животные наклоняют голову набок и вопросительно смотрят на людей. Однако до сих пор ученые не понимали, чем обосновано такое поведение. Теперь же они считают, что результаты данного исследования могут стать первым шагом к пониманию, что это значит и, вероятно, оно связано с наличием у собак значимых и заметных слуховых стимулов.

Отметим, что наклон головы является асимметричным поведением, которое также встречается у людей, как правило, в процессе размышлений или прослушивания звуков. Исследователи отмечают, что виляние хвостом, обнюхивание ноздрей и предпочтение лапы, по сути, также являются примерами асимметричного поведения у собак.

По словам ведущего автора исследования Андреа Соммесе, теперь они с коллегами полагают, что наклон головы у собак также является примером асимметричного поведения. Однако до этого момента оно не было изучено. В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении частоты и направления такого поведения в ответ на вербальную просьбу владельца, например, принести конкретную игрушку.

Соммесе отмечает, что исследователей заинтересовало данное поведение после того, как они поняли, что собаки склонны наклонять голову после того, как слушают своих хозяев. Первые три месяца исследователи сосредоточились на том, чтобы ознакомить питомцев с конкретными игрушками и их названиями. После этого они приступили к тестам, результаты которых свидетельствуют о том, что "одаренные питомцы" в 43% случаев наклоняли головы, когда владельцы называли игрушки. При этом остальные животные наклоняли голову лишь в 2% случаев.

Авторы исследования отмечают, что все собаки время от времени склонны наклонять голову, однако в ситуации с игрушкой это делают лишь "одаренные собаки". В результате ученые провели дополнительное исследование, которое продлилось 2 года, где ученые наблюдали лишь за наклоном головы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у собак, видимо, есть предпочтительная сторона для движения головы.

По словам соавтора исследования Шэнни Дрор, похоже, связь между успехом в извлечении названой игрушки и наклоном головы действительно присутствует, а это предполагает, что между наклоном головы и обработкой соответствующих значимых сигналов также присутствует связь. Однако ученым потребуется больше времени, чтобы узнать о ней немного больше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили интеллект 13 пород собак и составили рейтинг.