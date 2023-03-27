Периодическая таблица химических элементов может звучать: каждый элемент уникален (видео)

Некоторые химические элементы звучат действительно странно.

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Уникальное излучение, которое выпускают заряженные энергией химические элементы было преобразовано в звук, что позволяет услышать звуки, издаваемые каждым элементом периодической таблицы, пишет IFLScience.

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Когда элементы заряжены энергией, то электроны могут переходить на более высокие энергетические уровни. В конце концов, они возвращаются в свое основное состояние и выпускают при этом частицу света – фотон. Длина волны фотона зависит от размера энергетического зазора между заряженным состоянием и основным состоянием, то есть чем больше энергии, тем выше частота волн света.

Открытие этого факта оказалось решающим для понимания учеными Вселенной. Теперь можно идентифицировать элементы в звезде, которая находится в миллиардах световых лет от нас по характерным длинам волн света, которые она излучает, то есть по спектрам излучения.

У. Уокер Смит из Университета штата Индиана, США, смог перевести электромагнитный спектр каждого химического элемента в звук. Чтобы учесть значительные различия между частотами, на которых мы видим, и теми, которые мы слышим, Смит умножил частоты видимого света на 10-12, превратив спектр в октаву в наиболее чувствительной части человеческого слуха.

Смит не первый, кому пришла в голову эта идея. Однако его предшественники обычно пытались воспроизводить спектры элементов на фортепиано, у которого не было достаточно нот, чтобы уловить тонкие различия между соседними длинами волн.

Некоторые переходы встречаются гораздо чаще, чем другие, что приводит к более ярким линиям излучения, которые Смит преобразовал в более громкий звук. Некоторые элементы производят тысячи частот, что может привести к перегрузке и нарушить слух, но Смит создал богатую звуковую картину, которую можно нормально услышать.

Смит планирует использовать свою музыкальную таблицу химических элементов для обучения студентов. Также ученый хочет использовать свои наработки для того, чтобы люди с нарушениями зрения могли услышать, как звучат спектры химических элементов.

Излучение химических элементов может находится за пределами видимых нами длин волн света. Поэтому космический телескоп Уэбб наблюдает за космосом в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн света, чтобы определить спектры многих молекул.

Как уже писал Фокус, ученым удалось услышать, какие звуки издает черная дыра во время "обеда". Исследователям удалось озвучить рентгеновское эхо черной дыры, которая "обедает" своей звездой-компаньоном.