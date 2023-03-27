Періодична таблиця хімічних елементів може звучати: кожен елемент є унікальним (відео)

Деякі хімічні елементи звучать справді дивно.

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Унікальне випромінювання, яке випускають заряджені енергією хімічні елементи, було перетворено на звук, що дозволяє почути звуки, що видають елементи періодичної таблиці, пише IFLScience.

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Коли елементи заряджені енергією, то електрони можуть переходити на більш високі енергетичні рівні. Зрештою, вони повертаються у свій основний стан і випускають частку світла – фотон. Довжина хвилі фотона залежить від розміру енергетичного проміжку між зарядженим станом та основним станом, тобто чим більше енергії, тим вища частота хвиль світла.

Відкриття цього факту виявилося вирішальним для розуміння вченими Всесвіту. Тепер можна ідентифікувати елементи в зірці, яка знаходиться в мільярдах світлових років від нас за характерними довжинами хвиль світла, які вона випромінює, тобто за спектрами випромінювання.

У. Уокер Сміт з Університету штату Індіана, США, зміг перевести електромагнітний спектр кожного хімічного елемента в звук. Щоб врахувати значні відмінності між частотами, на яких ми бачимо, і тими, що ми чуємо, Сміт помножив частоти видимого світла на 10-12, перетворивши спектр на октаву в найбільш чутливій частині людського слуху.

Сміт не перший, кому спала на думку ця ідея. Однак його попередники зазвичай намагалися відтворювати спектри елементів на фортепіано, який не має достатньо нот, щоб вловити тонкі відмінності між сусідніми довжинами хвиль.

Деякі переходи зустрічаються набагато частіше, ніж інші, що призводить до яскравіших ліній випромінювання, які Сміт перетворив на гучніший звук. Деякі елементи виробляють тисячі частот, що може призвести до перевантаження та порушити слух, але Сміт створив багату звукову картину, яку можна почути.

Сміт планує використати свою музичну таблицю хімічних елементів для навчання студентів. Також вчений хоче використати свої напрацювання для того, щоб люди з вадами зору могли почути, як звучать спектри хімічних елементів.

Випромінювання хімічних елементів може бути поза видимими нами довжинами хвиль світла. Тому космічний телескоп Вебб спостерігає за космосом у ближньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль світла, щоб визначити спектри багатьох молекул.

Як уже писав Фокус, вченим вдалося почути, які звуки видає чорна діра під час "обіду". Дослідникам вдалося озвучити рентгенівську луну чорної дірки, яка "обідає" своєю зіркою-компаньйоном.