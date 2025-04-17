Атака "Шахедів" на Дніпро: пошкоджений об'єкт енергетики

Через атаку Збройних сил Російської Федерації на Дніпро вранці 17 квітня на виробничому майданчику ДТЕК у Дніпропетровській області були зафіксовані руйнування.

Related video

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

"Сьогодні вранці внаслідок атаки дронами було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серйозних пошкоджень зазнали будівлі та техніка. Загиблі та постраждалі відсутні.

Слід зазначити, що РФ обстріляла Дніпро під час енергетичного перемир'я, яке мало діяти з 25 березня 2025 року. На думку російської сторони, воно почалось 18 березня, однак, як зазначив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, ця дата не містить юридичного підґрунтя.

Додамо, що це не перше порушення перемир'я зі сторони Росії. За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, ЗС РФ вже понад 30 разів порушили домовленості, завдаючи ударів по енергетичних об'єктах України. Крім цього, за час перемир'я станом на 15 квітня майже у 2,5 раза зросла кількість загиблих українців внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, увечері 16 квітня РФ "Шахедами" атакувала Дніпро. В місті лунало понад 10 вибухів, після чого в деяких районах зникло електропостачання, внаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.

Пізніше стало відомо про двох загиблих, серед яких — молода дівчина. Щонайменше 16 людей постраждали, серед них — діти. Через атаку також зруйновано магазин дружини мера Дніпра Бориса Філатова.

Згодом кількість загиблих збільшилась до трьох. Ще 28 українців отримали поранення, серед них — четверо дітей. Також російські дрони пошкодили будівлі навчального закладу та гуртожиток, є руйнування на харчовому підприємстві, згоріли кілька автомобілів.