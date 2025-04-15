За 22 дні "перемир'я" РФ вбила у 2,5 раза більше цивільних українців, ніж до його оголошення

За 22 дні енергетичного перемир’я кількість загиблих українців внаслідок обстрілів російської армії зросла майже у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом до його оголошення.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Фото: ЦПД

Зокрема, з 25 березня по 15 квітня росіяни здійснили 8 масованих атак на українські міста. В результаті загинуло 72 людини, серед них — 11 дітей.

За словами керівника Центру, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка, за час енергетичного перемир'я росіяни збільшили інтенсивність ударів по цивільних. Також Збройні сили Російської Федерації наростили атаки та обстріли на фронті.

У період з 3 березня до 24 березня включно, тобто за 22 дні до оголошення режиму припинення вогню по енергетиці, Росія здійснила 8 атак. В результаті обстрілів загинуло 30 осіб.

Зазначимо, що Україна ще 11 березня висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню. За версією Росії, "перемир’я" почалося 18 березня, однак вже через тиждень було зафіксовано 8 підтверджених влучань по об'єктах української енергетики бомбами й ударними БПЛА.

Нагадаємо, російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичним озброєнням. В результаті атаки загинуло 20 осіб, серед них 9 дітей. Найменшому постраждалому лише 3 місяці.

У неділю, 13 квітня, російські війська завдали удару по центру міста Суми двома балістичними ракетами, оснащеними касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки загинуло 35 осіб, зокрема 2 дитини. Ще понад 100 осіб дістали поранення.

Додамо, що українські війська завдали удару по пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії Росії, що дислокувалась на Курщині. Саме ця ракетна бригада була причетна до ракетного обстрілу Сум 13 квітня 2025 року.