За 22 дня "перемирия" РФ убила в 2,5 раза больше гражданских украинцев, чем до его объявления

За 22 дня энергетического перемирия количество погибших украинцев в результате обстрелов российской армии выросло почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом до его объявления.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Фото: ЦПД

В частности, с 25 марта по 15 апреля россияне совершили 8 массированных атак на украинские города. В результате погибло 72 человека, среди них — 11 детей.

По словам руководителя Центра, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко, за время энергетического перемирия россияне увеличили интенсивность ударов по гражданским. Также Вооруженные силы Российской Федерации нарастили атаки и обстрелы на фронте.

В период с 3 марта по 24 марта включительно, то есть за 22 дня до объявления режима прекращения огня по энергетике, Россия осуществила 8 атак. В результате обстрелов погибло 30 человек.

Отметим, что Украина еще 11 марта выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня. По версии России, "перемирие" началось 18 марта, однако уже через неделю было зафиксировано 8 подтвержденных попаданий по объектам украинской энергетики бомбами и ударными БПЛА.

Напомним, российская армия 4 апреля ударила по Кривому Рогу баллистическим вооружением. В результате атаки погибло 20 человек, среди них 9 детей. Самому маленькому пострадавшему всего 3 месяца.

В воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удар по центру города Сумы двумя баллистическими ракетами, оснащенными кассетной боевой частью. В результате атаки погибли 35 человек, в том числе 2 ребенка. Еще более 100 человек получили ранения.

Добавим, что украинские войска нанесли удар по пункту постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии России, которая дислоцировалась в Курской области. Именно эта ракетная бригада была причастна к ракетному обстрелу Сум 13 апреля 2025 года.