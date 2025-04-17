Атака "Шахедов" на Днепр: поврежден объект энергетики

Из-за атаки Вооруженных сил Российской Федерации на Днепр утром 17 апреля на производственной площадке ДТЭК в Днепропетровской области были зафиксированы разрушения.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

"Сегодня утром в результате атаки дронами была повреждена производственная площадка ДТЭК в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что серьезные повреждения получили здания и техника. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

Следует отметить, что РФ обстреляла Днепр во время энергетического перемирия, которое должно было действовать с 25 марта 2025 года. По мнению российской стороны, оно началось 18 марта, однако, как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, эта дата не содержит юридического основания.

Добавим, что это не первое нарушение перемирия со стороны России. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, ВС РФ уже более 30 раз нарушили договоренности, нанося удары по энергетическим объектам Украины. Кроме этого, за время перемирия по состоянию на 15 апреля почти в 2,5 раза возросло количество погибших украинцев в результате обстрелов.

Напомним, вечером 16 апреля РФ "Шахедами" атаковала Днепр. В городе раздавалось более 10 взрывов, после чего в некоторых районах исчезло электроснабжение, в результате обстрела в городе поднялись пожары.

Позже стало известно о двух погибших, среди которых — молодая девушка. По меньшей мере 16 человек пострадали, среди них — дети. Из-за атаки также разрушен магазин жены мэра Днепра Бориса Филатова.

Впоследствии количество погибших увеличилось до трех. Еще 28 украинцев получили ранения, среди них — четверо детей. Также российские дроны повредили здания учебного заведения и общежитие, есть разрушения на пищевом предприятии, сгорели несколько автомобилей.