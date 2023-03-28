Застали на свидании. Ученые впервые удалось заснять сразу двух редких большеротых акул (видео)

Представители этого вида встречаются в океане крайне редко, а встретить пару таких акул — настоящая удача.

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Океан полон удивительных существ, которые живут в глубине и редко встречаются на поверхности. К таким видам относятся и акулы-большероты (Megachasma pelagios), которые известны своей впечатляющей неуловимостью, пишет IFLScience.

Впервые представителей этого вида заметили в 1976 году, однако с тех пор было зарегистрировано лишь 273 случая наблюдения этих гигантских обитателей океана. При этом исследователям никогда ранее не удавалось понаблюдать за их поведением в паре. Все изменилось 11 сентября 2022 году у побережья Сан-Диего (Калифорния, США). Тогда группа людей, находящаяся на лодке для любительской рыбалки, заметила в океане двух большеротых акул.

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Отметим, ранее было известно лишь о 5 случаях встречи со свободно плавающими акулами-большеротами, как правило, их находят выброшенными на берег или среди улова рыболовного судна. Эта встреча является первой, когда людям удалось понаблюдать за парой этих неуловимых обитателей океана на свободе.

Тогда рыболовы запечатлели на видео поведение акул, а затем эти ролики и описание рыболовов были изучены исследователями. Эти факты являются крайне важными для науки, ведь ученым до сих пор известно крайне мало о биологии и истории жизни этого вида.

Обе акулы находились на поверхности примерно в 45-60 метрах от рыбацкой лодки, когда их заметили люди. Большая акула достигала порядка 4,6 метров в длину, тогда как вторая особь — 3,7 метров, последний был идентифицирован как самец. На видео видно, как меньшая особь кружит глубже под водой, тогда как большая — свободно плавала на поверхности, и не боясь подплывала к рыбацкой лодке.

Очевидцы отмечают, что за все время наблюдения они не заметили, чтобы акулы кормились, хотя вокруг было достаточно криля и студенистых организмов, которые, как считают ученые, и являются основным источником пищи для этого вида.

Исследователи изучили видео и считают, что пару огромных глубоководных акул могли застать за двумя возможными процессами: во-первых, они могли питаться на поверхности, а рыбацкая лодка спугнула их, во-вторых, большеротых акул застали на свидании во время брачных ухаживаний.

Первая теория может быть подтверждена тем, что вокруг акул очевидцы также заметили множество криля и студенистых организмов, которыми и питается этот вид, а приближение лодки в действительности могло напугать акул. Именно поэтому никто на рыбацкой лодке и не заметил самого процесса кормления.

Однако вторая теория кажется исследователям более вероятной. Во-первых, поведение самца соответствует брачным ухаживаниям, наблюдаемым у других видов. Во-вторых, возможность спаривания может возникнуть у акул в процессе кормления, что возможно и произошло здесь.

Ученые отмечают, что очевидцы не наблюдали спаривания акул, однако это вполне можно объяснить тем, что этот процесс, особенно у видов-фильтраторов, которыми являются большеротые акулы, весьма интимен и крайне редко исследователям удается его наблюдать.

Основываясь на видеодоказательствах и предыдущих выводах, исследователи пришли к выводу, что рыбакам удалось заснять процесс ухаживания большеротых акул, который предшествует спариванию.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Сан-Диего засняли двух гигантских большеротых акул.