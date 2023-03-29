Тайна в яйце. Как и для чего Боттичелли и да Винчи использовали желток в своих картинах маслом

Исследователи полагают, что этот тайный ингредиент помогал художникам Старых мастеров в тонкой настройке свойств масляной краски.

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Об использовании яйца в качестве связующего вещества для пигментов известно уже давно. Подобная форма краски, известная как яичная темпера, имеет долгую историю и встречается в работах датируемых 1200 годом до н.э., например, на фресках дворца Нестора в Пилосе, пишет The Guardian.

Однако в 15 веке в европейских картинах произошел сдвиг и художники массово использовали в качестве связующего вещества масла — этот подход, в том числе предпочитали ранние нидерландские художники, например, Ян ван Эйк. Однако ученые обнаружили, что далеко не все последовали за новым течением, некоторые художники Старых мастеров все же продолжили добавлять яичный желток в масляную краску, и на то, как полагают ученые, были веские причины.

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Исследователи обнаружили остатки яйца в работах художников Старых мастеров, таких как Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи, а первой работой, в которой были обнаружены остатки желтка, стала работа итальянского живописца Боттичелли "Оплакивание Христа".

Исследователи изучили работы мастеров и пришли к выводу, что желток использовался не просто так, а придавал масляным краскам определенных свойств — например, предотвращал сморщивание, пожелтение и помогал избежать проблем с влажностью. По словам доктора Патрика Дитеманна из Doerner Institut в Германии, авторы, по-видимому, использовали яйцо в качестве инструмента для "модификации и тонкой настройки свойств краски".

Теперь исследователи полагают, что они наконец-то разгадали тайну того, почему художники Старых мастеров использовали яйцо в своих работах. В ходе исследования ученые создали сразу три типа краски с добавлением яичного желтка:

краска, изготовленная из пигмента, растертого на льняном масле;

краска, изготовленная из той же смеси, но с добавлением нескольких капель яичного желтка;

краска, изготовленная и пигмента смешанного с яичным желтком, затем высушенного и измельченного, а после смешанного с маслом.

Далее ученые изучили все три типа полученной краски и пришли к выводу, что в зависимости от способа добавления яичного желтка краска приобретает те или иные дополнительные свойства. По словам автора исследования доктора Иларии Бонадьюс из Пизанского университета, теперь они с коллегами уверены, что меняя технику приготовления, художники могли изменить свойства краски.

Например, густые масляные краски можно получить путем добавления нескольких капель яичного желтка. В результате художник может наносить краску толстыми слоями, которые не растекаются. Кроме того, такой способ приготовления краски предотвращает сморщивание поверхности при высыхании.

Рецепт приготовления краски путем высушивания пигмента с яичным желтком, в свою очередь, позволяет предотвратить проблемы с влажностью — желток защищает краски от нежелательных изменений, вызванных поглощением влаги из окружающей среды.

Кроме того, ученые обнаружили, что яичный желток, как правило, увеличивает время высыхания красок. Исследователи полагают, что это связано с его антиоксидантными свойствами, которые и помогают защитить краски от деградации с течением времени.

Бонадьюс отмечает, что исследователи не могут исключать, что яичный желток попал в краски художников случайно. Однако предполагает, что они все же добавляли его намерено. Ученые отмечают, что мастера, вероятнее всего, не знали химических и физических объяснений того, что давало добавление желтка, однако точно понимали зачем им нужен этот секретный ингредиент.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли ДНК у картин легендарного Леонардо да Винчи.